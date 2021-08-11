華碩今法說 電競筆電北美市占率第一

華碩（2357）今（11）日將公布財報與舉辦線上法說會，華碩今日也指出，旗下ROG玩家共和國電競筆電全球銷售勢如破竹，年初至今總體成長54.2%，北美地區市佔率位居第一，西歐、亞太不遑多讓，皆榮登排行之冠。

華碩也指出，尤其ROG Zephyrus西風之神系列，獨特設計風格創造輕薄與絕佳性能，備受消費者肯定，更於輕薄電競筆電類別中稱霸全球，市佔率高達46.2%。

ROG玩家共和國秉持一貫創新精神，將於台北時間 8月18日晚上9點發表與Alan Walker的最新合作，再度為玩家獻上極致體驗，敬請鎖定活動官方網站與YouTube頻道。

華碩7月營收則因部分零件缺料影響出貨，品牌合併營收下滑至343.89億元，月減23.89%、年減0.65%，累計今年前7個月品牌合併營收達約 2627.63億元、年增 44.84%。

華碩表示，進入第三季傳統旺季，加上各國解封後，預期筆電需求將由電競、商用接棒，目前在手訂單仍維持高檔，樂觀全年營運將優於去年，內部今年仍以全年出貨2,400萬台為目標，明年也已訂下積極成長目標。