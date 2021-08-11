快訊

「麟洋配」首套悠遊卡亮相 李洋生日812開放預購

評／奧運史上最多獎牌背後：你不知道的台灣體育政策演進史

惠特各產品線出貨正向 下半年展望樂觀

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

LED主要檢測設備廠商惠特（6706）今年以來營運表現成長，市場法人看好Mini LED為惠特今年成長主軸、代工業務也可大幅成長，且雷射加工設備及LD測試設備將呈現高速成長態勢，各產品線展望正向，市場看好該公司下半年業績展望持續正向。

業績表現上，以惠特單月營收來看，該公司在去年7月單月營收自2.03億元開始成長，至今年7月為止，單月營收已連續逐月成長達12個月之多，今年7月營收更首度突破5億元關卡，來到5.02億元，累計今年前7個月營收達30.67億元，較去年同期大幅成長65.94%，業績呈現長期成長的趨勢相當明確。

惠特是全球最大LED點測分選設備製造商，主要產品線包含LED、LCD、微機電、光通訊、光電產業、半導體製程、精密加工、封裝設備、雷射應用先進製程設備等領域，近年更積極投入雷射二極體LD測試系統研發，提供應用於光通訊、3D感測領域的元件測試解決方案。

惠特目前在台中擁有三廠，在中國、日本、韓國、馬來西亞亦有銷售代理商。此外，在中國廈門、馬來西亞設有代工廠，主要因應富采投控底下的晶電及OSRAM的業務。

市場法人指出，由於LED的晶粒尺寸小，一片2-4吋的晶圓即有數萬顆的晶粒，因此，檢測時間長，廠商對檢測機台的效率要求高，提高產業的技術門檻高。惠特為全球最大LED點測分選設備製造商，核心技術在6吋以下晶片的檢測、挑選。該公司除銷售設備給LED晶粒廠外，同時以代工檢測模式與客戶合作，在此模式下可更穩固公司的龍頭地位。

LED 營收

延伸閱讀

中市智慧公車招呼站僅14% 議員：追上新北目標四成

PCB擴產積極 亞泰、鉅橡營運暢旺

黃明志捐物資助故鄉馬來西亞抗疫 賈永婕「我想幫忙」

點亮南迴公路號誌牌 用路人看的更清楚！

相關新聞

有台積在的地方…人財兩得

護國神山，地方經濟靠山。台積電在台設廠的八個行政區，實際居住人口全部高於戶籍人口數，其中，表現最亮眼的為竹科大本營的新竹...

蔡總統受訪／台灣半導體鏈 扮不可或缺角色

蔡總統日前接受日本《文藝春秋》月刊專訪，日媒指台灣半導體產業領先全球，2020年台灣半導體產業代工在世界占有率達七成，蔡...

華邦電一季賺贏過去二年 關鍵是韓廠改去做這個元件

記憶體大廠華邦電（2344）去年下半年以來業績快速拉升，今年更是持續暴衝，第二季獲利超越過去年二年獲利的加總，帶動業績一飛沖天的主要動能…

蘋果拉貨 台鏈基本面回溫

全球電子資訊產業下半年起加速推出新產品，蘋果、非蘋陣營新一代產品續勢待發，蘋果新機尤為市場關注。法人指出，下半年全球經濟...

台積電資本預算4,832億 拍板

台積電衝刺先進製程研發與擴產，銀彈上膛，董事會昨（10）日通過核准資本預算約175億7,166萬美元（約新台幣4,832...

和碩強攻電動車、隱形眼鏡

和碩近年iPhone組裝業務面臨「內外夾攻」問題，除了先前蘋果在iPhone 12 mini定價策略失敗，使得該款機種人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。