惠特各產品線出貨正向 下半年展望樂觀

LED主要檢測設備廠商惠特（6706）今年以來營運表現成長，市場法人看好Mini LED為惠特今年成長主軸、代工業務也可大幅成長，且雷射加工設備及LD測試設備將呈現高速成長態勢，各產品線展望正向，市場看好該公司下半年業績展望持續正向。

業績表現上，以惠特單月營收來看，該公司在去年7月單月營收自2.03億元開始成長，至今年7月為止，單月營收已連續逐月成長達12個月之多，今年7月營收更首度突破5億元關卡，來到5.02億元，累計今年前7個月營收達30.67億元，較去年同期大幅成長65.94%，業績呈現長期成長的趨勢相當明確。

惠特是全球最大LED點測分選設備製造商，主要產品線包含LED、LCD、微機電、光通訊、光電產業、半導體製程、精密加工、封裝設備、雷射應用先進製程設備等領域，近年更積極投入雷射二極體LD測試系統研發，提供應用於光通訊、3D感測領域的元件測試解決方案。

惠特目前在台中擁有三廠，在中國、日本、韓國、馬來西亞亦有銷售代理商。此外，在中國廈門、馬來西亞設有代工廠，主要因應富采投控底下的晶電及OSRAM的業務。

市場法人指出，由於LED的晶粒尺寸小，一片2-4吋的晶圓即有數萬顆的晶粒，因此，檢測時間長，廠商對檢測機台的效率要求高，提高產業的技術門檻高。惠特為全球最大LED點測分選設備製造商，核心技術在6吋以下晶片的檢測、挑選。該公司除銷售設備給LED晶粒廠外，同時以代工檢測模式與客戶合作，在此模式下可更穩固公司的龍頭地位。