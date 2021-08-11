中國移動5G通用模組採購結果出爐 台積成最大贏家

中國大陸媒體報導指出，當地最大電信商中國移動公告最新5G通用模組產品集中採購得標結果，在晶片平台選用方面，高通（Qualcomm）拿到的占比最高，其次依序為紫光展銳和聯發科（2454）。這三大晶片廠全部由台積電（2330）代工，使台積電成為背後最大贏家。

中國大陸媒體報導指出，中國移動近期公告2021年至2022年5G通用模組產品集中採購得標結果，這次招標總採購量達到32萬片，為目前當地運營商規模最大的5G產品集中採購專案，內含M.2和LGA兩款封裝各16萬片。

中國大陸媒體報導指出，從中國移動公告的得標結果來看，就晶片平台的選用角度而言，高通為最大贏家，在兩採購中均以X55數據晶片獲得45.62%、54.35%的配比，大勝紫光展銳和聯發科。

其中，在LGA封裝採購中，晶片平台方面採用高通X55數據晶片的模組占54.35%，共15萬9,962片；採用紫光展銳春藤V510數據晶片的模組約45.66%，共13萬4,784片；其餘則為聯發科，占比約8%。

M.2封裝採購中，晶片平台採用高通X55占比也達到45.62%，紫光展銳春藤V510占38. 59%，聯發科M70則為

15.79%。

雖然上述採購案中，以高通平台的被選用比重最高，不過，無論是高通、展銳或聯發科的平台，全部都是由台積電製造，反而讓台積電成為這項採購案背後的最大贏家。

中國大陸媒體報導指出，高通X55是採用台積電7奈米製程，支援非獨立組網NSA/獨立組網SA雙模，可支援Sub-6GHz/毫米波頻段、DSS(動態頻譜共用)、載波聚合，下行峰值速率可達7.5Gbps，上行峰值速率為3Gbps。

展銳春藤V510採用台積電12奈米製程，支援SA和NSA雙模，上行峰值速率2.3Gbps，僅支援Sub-6GHz網路，下行峰值速率1.15Gbps。

而聯發科M70同樣使用台積電7奈米製程，支援SA、NSA雙模，雙載波聚合技術，僅支援Sub- 6GHz網路，5G的下行峰值速率可以高達4.7Gbps，上行峰值速率可達2.5Gbps。

台積電昨日公布7月合併營收降到1,245.58億元，雖然還是比去年同期增加了17.5%。但較上月減少了16.1%，減幅高於預期，今日早盤股價持續在平盤下游走，最低下跌5元、跌至586元。

法人預期，隨著大客戶蘋果「A15」處理器放量生產，台積電8月和9月營收將會一路回升，目前要觀察的是第4季先進製程客戶的動能。

台積電預估，第3季美元營收介於146到149億美元之間，以新台幣兌美元匯率27.9元假設下，合併營收介於4,073.4 至4,157.1億元，較上季成長9.5%到11. 7％，平均毛利率介於49.5%至51.5％，營業利益率介於38.5%至40.5％之間。