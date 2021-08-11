快訊

「麟洋配」首套悠遊卡亮相 李洋生日812開放預購

評／奧運史上最多獎牌背後：你不知道的台灣體育政策演進史

中國移動5G通用模組採購結果出爐 台積成最大贏家

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

中國大陸媒體報導指出，當地最大電信商中國移動公告最新5G通用模組產品集中採購得標結果，在晶片平台選用方面，高通（Qualcomm）拿到的占比最高，其次依序為紫光展銳和聯發科（2454）。這三大晶片廠全部由台積電（2330）代工，使台積電成為背後最大贏家。

中國大陸媒體報導指出，中國移動近期公告2021年至2022年5G通用模組產品集中採購得標結果，這次招標總採購量達到32萬片，為目前當地運營商規模最大的5G產品集中採購專案，內含M.2和LGA兩款封裝各16萬片。

中國大陸媒體報導指出，從中國移動公告的得標結果來看，就晶片平台的選用角度而言，高通為最大贏家，在兩採購中均以X55數據晶片獲得45.62%、54.35%的配比，大勝紫光展銳和聯發科。

其中，在LGA封裝採購中，晶片平台方面採用高通X55數據晶片的模組占54.35%，共15萬9,962片；採用紫光展銳春藤V510數據晶片的模組約45.66%，共13萬4,784片；其餘則為聯發科，占比約8%。

M.2封裝採購中，晶片平台採用高通X55占比也達到45.62%，紫光展銳春藤V510占38. 59%，聯發科M70則為

15.79%。

雖然上述採購案中，以高通平台的被選用比重最高，不過，無論是高通、展銳或聯發科的平台，全部都是由台積電製造，反而讓台積電成為這項採購案背後的最大贏家。

中國大陸媒體報導指出，高通X55是採用台積電7奈米製程，支援非獨立組網NSA/獨立組網SA雙模，可支援Sub-6GHz/毫米波頻段、DSS(動態頻譜共用)、載波聚合，下行峰值速率可達7.5Gbps，上行峰值速率為3Gbps。

展銳春藤V510採用台積電12奈米製程，支援SA和NSA雙模，上行峰值速率2.3Gbps，僅支援Sub-6GHz網路，下行峰值速率1.15Gbps。

而聯發科M70同樣使用台積電7奈米製程，支援SA、NSA雙模，雙載波聚合技術，僅支援Sub- 6GHz網路，5G的下行峰值速率可以高達4.7Gbps，上行峰值速率可達2.5Gbps。

台積電昨日公布7月合併營收降到1,245.58億元，雖然還是比去年同期增加了17.5%。但較上月減少了16.1%，減幅高於預期，今日早盤股價持續在平盤下游走，最低下跌5元、跌至586元。

法人預期，隨著大客戶蘋果「A15」處理器放量生產，台積電8月和9月營收將會一路回升，目前要觀察的是第4季先進製程客戶的動能。

台積電預估，第3季美元營收介於146到149億美元之間，以新台幣兌美元匯率27.9元假設下，合併營收介於4,073.4 至4,157.1億元，較上季成長9.5%到11. 7％，平均毛利率介於49.5%至51.5％，營業利益率介於38.5%至40.5％之間。

台積電

延伸閱讀

五大硬實力 聞「積」起舞

有台積在的地方…人財兩得

聯發科營收 三個月低點

台積電資本預算4,832億 拍板

相關新聞

有台積在的地方…人財兩得

護國神山，地方經濟靠山。台積電在台設廠的八個行政區，實際居住人口全部高於戶籍人口數，其中，表現最亮眼的為竹科大本營的新竹...

蔡總統受訪／台灣半導體鏈 扮不可或缺角色

蔡總統日前接受日本《文藝春秋》月刊專訪，日媒指台灣半導體產業領先全球，2020年台灣半導體產業代工在世界占有率達七成，蔡...

華邦電一季賺贏過去二年 關鍵是韓廠改去做這個元件

記憶體大廠華邦電（2344）去年下半年以來業績快速拉升，今年更是持續暴衝，第二季獲利超越過去年二年獲利的加總，帶動業績一飛沖天的主要動能…

蘋果拉貨 台鏈基本面回溫

全球電子資訊產業下半年起加速推出新產品，蘋果、非蘋陣營新一代產品續勢待發，蘋果新機尤為市場關注。法人指出，下半年全球經濟...

台積電資本預算4,832億 拍板

台積電衝刺先進製程研發與擴產，銀彈上膛，董事會昨（10）日通過核准資本預算約175億7,166萬美元（約新台幣4,832...

和碩強攻電動車、隱形眼鏡

和碩近年iPhone組裝業務面臨「內外夾攻」問題，除了先前蘋果在iPhone 12 mini定價策略失敗，使得該款機種人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。