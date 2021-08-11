外資：台積電3奈米2022下半年量產 仍快於三星、英特爾

台積電（2330）7月營收不如預期，內外資紛紛釋疑第3季財測達標無虞，包括樂觀派的花旗預估8、9月逐月成長外，保守派的摩根士丹利也強調，台積電營運挑戰來自先進製程的毛利壓力，營收沒有太大疑慮，特別是7月向來是蘋果新舊機交接期，供應鏈動能原本就會調整，8月A15晶片放量將帶動台積電強彈。

此外，由於市場傳出台積電3奈米可能提前量產，知名半導體分析師陸行之發表「三個疑問」後，摩根士丹利也表示，消息應該有誤，因為台積電2023年量產3奈米的時程沒太大改變，若台積電股價未見利多反應，代表多數投資人也不認同。花旗則預測，台積電3奈米及強化版3奈米，分別於2022下半年及2023年大量生產，仍快於三星和英特爾。

摩根士丹利是保守看台積電的外資指標，目前僅評等「中立」，對於國際客戶提問台積電7月營收不佳，是否為半導體景氣提前調整？該券商表示，其對台積電的疑慮來自長線資本支出大增，先進製程大量產出但效率愈不彰，毛利率會受到壓抑，但營收沒有問題，特別是7月傳統為蘋果新舊機交接期，供應商動能本來就有較大變化。

摩根士丹利表示，iPhone 13 A15晶片8月起放量，台積電第3季將先蹲後跳，全季達陣成長10-12%財測沒有疑慮。花旗也表示，台積電8、9月會漸入佳境，而且在新訂單導入下，下半年毛利率將穩於50%之上。

兩家外資也對3奈米消息提出看法，摩根士丹利直指消息有誤，台積電股價震盪就是最好的證明，目前3奈米最快2023年量產的時程不變。

至於花旗表示，台積電2022下半年可能量產3奈米，2023年中進一步生產強化版3奈米，這樣的時程對比3奈米可望於明年上半年生產的消息來說也比較晚。儘管如此，台積電3奈米還是早於三星、英特爾3奈米的量產時間，兩家最快的時程是2023年及2023下半年。