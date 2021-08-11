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威剛電競品牌XPG推出電競口香糖 全台7-ELEVEN販售

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260）旗下電競品牌「XPG」推出的電競相關產品相當多元，今（11）日該公司宣布，推出電競口香糖「XPG MANA」，不同於市售純涼口香糖， XPG MANA電競口香糖內含葉黃素萃取物、瓜拿納成分，不僅提振玩家破關精神，也同時挑戰味蕾極限，嚼醒電競魂！專為玩家打造的電競口香糖，即日起在全台統一超商(7-ELEVEN) 獨家上架。

威剛採用遊戲中超自然魔法力量「MANA」命名，為遊戲玩家的常用術語，是法師提供給玩家角色補充體力及能量來源，表達出XPG MANA口香糖將成為補充電競玩家能量的最佳首選。

除了有趣命名外，XPG MANA採用手榴彈圓形設計，打造特殊電競風格，玩家咀嚼時更可感到紓壓，口味涼度也同時醒腦，展現破關時的硬派個性。XPG MANA不僅在外觀設計上精心考量，也針對內容物特殊客製，加入木醣醇、葉黃素萃取成分、並含有咖啡因成分的瓜拿納，為玩家量身打造的獨特成分，讓玩家瞬間醒腦，集中精神全力對戰。

電競 記憶體模組 威剛

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