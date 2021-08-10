快訊

積極追疫苗！南韓擬派團赴美 強烈抗議莫德納延遲交貨

體育署長張少熙堅持請辭 晚間發聲明：感恩，向您道別！

小米秋季新品秀機器寵物 CyberDog仿生四足機器人亮相

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
小米今天在大陸北京秋季新品發佈會，推出首款仿生四足機器人 – CyberDog亮相。小米提供
小米今天在大陸北京秋季新品發佈會，推出首款仿生四足機器人 – CyberDog亮相。小米提供

小米今天在大陸北京秋季新品發佈會，推出首款仿生四足機器人 – CyberDog亮相。小米表示，CyberDog搭載自主研發的高性能伺服馬達，具備強大運算能力與強勁動力，內建超感視覺探知系統和AI語音互動系統，支援多種仿生動作與姿態。

小米也承諾將仿生四足機器人研發成果，向全球深度開源，限量開放1,000個工程探索版，與米粉、發燒友合作共創，透過技術探索讓CyberDog實現更多「超能力」。CyberDog工程探索版定價人民幣9,999元（約合台幣四萬三千元），台灣上市時間未定。

小米表示，使用者可透過語音、遙控器、手機多種方式操控CyberDog，以「鐵蛋鐵蛋」喚醒詞向CyberDog下達指令。CyberDog具備豐富的外部設備擴充能力，她擁有3個Type-C和1個HDMI介面，可以外接探照燈、全景相機

、運動相機、雷射雷達等多種擴充設備，開創更多應用場景。另外，CyberDog整機支援生活防水，可應對多

種複雜使用環境。

CyberDog內建小米自研高性能伺服馬達，強大的性能支援讓CyberDog能夠輕鬆完成各類高速運動及後空翻等高難度動作。小米表示，邊緣AI超級電腦就是CyberDog的大腦，可處理來自多個感測器的大量資料。

CyberDog內建高精度環境感知系統，可還原更真實的生物反應。全身擁有11個高精度感測器時刻待命，可主動探測外部細微變化。其中包括觸摸感測器、鏡頭、超音波感測器、GPS模組等，基於此可衍生更符合生物直覺的交互功能，以及環境感知、分析能力。

小米將手機影像的技術延伸至仿生機器人領域，CyberDog內建超感視覺探知系統，可實現自主辨識跟隨、SLAM建圖和導航避障功能，其中使用人臉辨識技術讓CyberDog具有寵物化特徵，滿足跟隨主人的場景需求，最終讓她能在室外空曠平整的環境中跟隨主人。借助多個感測器的協作，感知目前環境，透過演算法建立導航地圖，並自動規劃到下一目標點的最優路線，在導航及跟隨過程中均能達到自主規避障礙物。

小米 感測器 機器人

延伸閱讀

雷軍：小米手機 要三年時間拿下全球第一

雷軍透露小米MIX 4正面100%全尺寸螢幕設計 採用螢幕下鏡頭

小米林口三井專賣店開幕！限時限量推「小米手環6加1元多1件、掃拖機器人買1送1」

立秋之後如何健康吃？營養科專家教你３道有藥膳功效的美味食譜

相關新聞

調查：半導體等3大燙金產業徵才 頂大非唯一選擇

大學指考生18日起登記分發志願，根據人力銀行調查，半導體等3大高薪產業徵才對象，半數以上畢業於私校、技職學校，顯示「頂大...

台積電董事會拍板五議案 追認疫苗捐贈1.75億美元費用

台積電今(10)日召開董事會，通過五項重要決議，其中追加認列預估不超過美金1億7,500萬元之疫苗總成本，包括疫...

小米秋季新品秀機器寵物 CyberDog仿生四足機器人亮相

小米今天在大陸北京秋季新品發佈會，推出首款仿生四足機器人 – CyberDog亮相。小米表示，CyberDog搭載自主研...

工研院首開CTO培訓 協助高階人才精進技術商業化能力

在科技產業當中，CTO（技術長）往往肩負領導一個企業技術團隊開發的重責，除了個人專業領域的不斷精進外，強化策略及管理思維...

南茂：晶圓吃緊短期未紓解 7月調漲部分封測價格

面板驅動晶片和記憶體封測廠南茂董事長鄭世杰表示，短期晶圓供貨吃緊看不到紓解，記憶體材料交期拉長，南茂第3季封測代工均價會...

現貨模組價續走弱 Q4 PC DRAM合約價將轉跌5%以內

根據TrendForce調查，第3季PC DRAM合約價格的議定大致完成，受惠於DRAM供應商的庫存量偏低以及旺季效應，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。