小米秋季新品秀機器寵物 CyberDog仿生四足機器人亮相

小米今天在大陸北京秋季新品發佈會，推出首款仿生四足機器人 – CyberDog亮相。小米表示，CyberDog搭載自主研發的高性能伺服馬達，具備強大運算能力與強勁動力，內建超感視覺探知系統和AI語音互動系統，支援多種仿生動作與姿態。

小米也承諾將仿生四足機器人研發成果，向全球深度開源，限量開放1,000個工程探索版，與米粉、發燒友合作共創，透過技術探索讓CyberDog實現更多「超能力」。CyberDog工程探索版定價人民幣9,999元（約合台幣四萬三千元），台灣上市時間未定。

小米表示，使用者可透過語音、遙控器、手機多種方式操控CyberDog，以「鐵蛋鐵蛋」喚醒詞向CyberDog下達指令。CyberDog具備豐富的外部設備擴充能力，她擁有3個Type-C和1個HDMI介面，可以外接探照燈、全景相機

、運動相機、雷射雷達等多種擴充設備，開創更多應用場景。另外，CyberDog整機支援生活防水，可應對多

種複雜使用環境。

CyberDog內建小米自研高性能伺服馬達，強大的性能支援讓CyberDog能夠輕鬆完成各類高速運動及後空翻等高難度動作。小米表示，邊緣AI超級電腦就是CyberDog的大腦，可處理來自多個感測器的大量資料。

CyberDog內建高精度環境感知系統，可還原更真實的生物反應。全身擁有11個高精度感測器時刻待命，可主動探測外部細微變化。其中包括觸摸感測器、鏡頭、超音波感測器、GPS模組等，基於此可衍生更符合生物直覺的交互功能，以及環境感知、分析能力。

小米將手機影像的技術延伸至仿生機器人領域，CyberDog內建超感視覺探知系統，可實現自主辨識跟隨、SLAM建圖和導航避障功能，其中使用人臉辨識技術讓CyberDog具有寵物化特徵，滿足跟隨主人的場景需求，最終讓她能在室外空曠平整的環境中跟隨主人。借助多個感測器的協作，感知目前環境，透過演算法建立導航地圖，並自動規劃到下一目標點的最優路線，在導航及跟隨過程中均能達到自主規避障礙物。