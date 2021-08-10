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日月光女性員工占比49% 藉員工組成多元 實現數位轉型

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

連續五年獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」領導者的日月光投控，在股東會前夕，也公布最新CSR（企業社會責任）報告書，報告中指出，日月光投控的女性員工占比工49%，並強調要藉內部組織多元性，實踐數位轉值。

日月光投控表示，公司員工組成結構多元，總共有遍佈 8 個 國家的 26 個營運據點，共來自 21 個不同國籍國 家，女性占比達 49%。半導體產業員工以理工學 科背景居多，且女性員工在科學、科技、工程與數學 (STEM) 等職位的人數也超過 5,800 位，占比約 17%；同時擔任管理職的女性員工更高達 24%。

日月光投控強調，內部組織多元性是實踐數位轉型的開放創新策略。公司在 11 年前當智慧工廠仍僅有雛形概念下，僅透過四位志同道合的工程師開始發想，然迄今已經增加至 500 位系統工程師。

日月光投控表示，公司透過內部 多元性的優勢，結合不同背景、教育、性別及地理 區域的員工，共同為數位轉型創造機會，同步推動 人員作業的數位轉型，讓同仁的工作轉往更高層次 的作業發展，培養產業專才與具創新視野的管理人才。

日月光並強調年公司以員工的健康為首務，在新冠肺炎疫情初期， 即自行打造一座半導體 Class 100K 等級的無塵室口罩工廠並取得認證，生產高品質的醫療級口罩， 均以無償方式提供給台灣地區約6萬名員工防疫設備使用，以建構安心、放心的職場防疫新生活環境，提升整體防疫能量。

日月光 半導體

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