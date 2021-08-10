台積電董事會拍板五議案 追認疫苗捐贈1.75億美元費用

台積電今(10)日召開董事會，通過五項重要決議，其中追加認列預估不超過美金1億7,500萬元之疫苗總成本，包括疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險費用。

台積電說明董事會通過議案如下：

第二，核准資本預算約美金175億7,166萬元(約新台幣4,832億7,675萬元)，內容包括:1.建置先進製程產能;2.建置成熟及特殊製程產能;3.建置及升級先進封裝產能;4.廠房興建及廠務設施工程;5.2021年第四季研發資本預算與經常性資本預算。

第三、核准追認捐贈五百萬劑BNT162b2疫苗予衛生福利部疾病管制署，用於台灣作為新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)防疫使用以及預估不超過美金1億7,500萬元之疫苗總成本，包括疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險費用。

第四，核准於不高於美金10億元之額度內於台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，並核准於不高於美金80億元之額度內，為本公司百分之百持有之海外子公司TSMC Arizona募集美元無擔保普通公司債提供保證，以支應本公司產能擴充之資金需求。

第五核准人事擢升案包含擢升台積電營運組織廠務處資深處長莊子壽博士為副總經理。擢升台積公司研發組織設計暨技術平台台積科技院士/資深處長魯立忠博士為台積科技院士/副總經理。