工研院首開CTO培訓 協助高階人才精進技術商業化能力

在科技產業當中，CTO（技術長）往往肩負領導一個企業技術團隊開發的重責，除了個人專業領域的不斷精進外，強化策略及管理思維也十分重要，尤其台灣科技產業室經濟命脈，如何協助各企業的高階人才能擁有敏銳的洞察力及技術商業化的能力，好成為未來的CTO，一直是許多企業或機構追求的。

工研院為此便首開「科技產業CTO研發高階主管研習班」，邀請前仁寶電腦資深副總龔紹祖、研華技術長楊瑞祥、聯發科副總經理暨法務長宿文堂、清華大學榮譽教授徐爵民、及工研院跨領域專家群，希望讓這些有意往CTO職務發展的高階人才，有踏板可以立足。

工研院產業學院執行長周怡君表示，面對現今全球的競爭趨勢，單純的硬體、製造思維已無法滿足科技業的快速發展，需同時具備創新、軟硬體整合的觀念與想法才能與時俱進。

CTO除了專業領域的歷練外，同時也會遇到策略藍圖規畫、智財專利等課題，工研院的「科技產業CTO研發高階主管研習班」，就是組織規畫技術策略、智財專利、數位轉型等核心課程，以線上直播進行，探討企業的技術策略藍圖設定，以及共同會面對的技術趨勢等。

尤其工研院在多個領域都有專業場域，課程也會安排實體的跨領域技術課程，深入探討工研院跨領域技術應用主題，如個人化裝置與服務、自主移動系統、及智慧醫療與服務等，同時安排參訪自駕車平台、TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域、及銀髮聚寶盆場域等，提供跨領域技術長交流平台，促進跨領域合作機會。