威剛7月營收32.68億元 年增逾2成

記憶體模組大廠威剛（3260）7月合併營收也維持上半年高檔姿態，達32.68億元，較上月小幅下滑3.45%，較去年同期成長20.32%。威剛表示，邁入第三季消費性電子產品傳統旺季，記憶體價格與市場需求都將持續升溫。

威剛7月合併營收32.68億元，較上月小幅下滑3.45%，但仍較去年同期成長20.32%，累計威剛今年前7個月合併營收達229.86億元，年增32.21%。

威剛看好邁入第三季消費性電子產品傳統旺季，記憶體價格與市場需求都將持續升溫，且不只第三季DRAM合約價續漲8~10%，NAND Flash價格也正面表態，從7月固態硬碟(SSD)、記憶卡及隨身碟等NAND Flash相關產品營收年成長31.3%顯示，客戶已啟動備貨腳步，後續可望帶動NAND Flash相關產品出貨更上層樓。

威剛指出，7月客戶端因電源管理IC、音源編碼IC及石英元件等零組件缺料的影響浮現，長短料的問題造成NB及OEM廠無法順利出貨，連帶地也出現客戶訂單遞延的現象。目前訂單遞延的狀況已見趨緩，威剛預期至9月~10月將見明顯紓解。

第三季DRAM合約價續漲8%~10%，威剛認為因今、明兩年DRAM上游產能增加相當節制，加上要轉進量產新一代DDR5的製程更加困難複雜，勢必會消耗掉不少DRAM產能。中長線來說，包括資料中心、5G基礎建設、車用電子等新應用不只是對NAND Flash也對DRAM消耗量持續增加，預期明年第一季以後依舊可見市場需求大於供給的健康態勢。

除了持續看好記憶體後市，威剛今年更重磅出擊全力搶進電競市場，旗下電競品牌XPG日前也首次舉辦全球線上新品發表會，推出新款筆電XENIA 14 Lifestyle Ultrabook、固態硬碟GAMMIX S70 BLADE、PRECOG AERO無線電競耳機等新產品，該公司也預期未來1至2年內，電競相關產品將成為公司多頭成長的要角之一。