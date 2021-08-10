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集邦：第四季兩類型DRAM價格將同步轉跌

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

TrendForce（集邦科技）認為今年第四季，由於PC端的出貨動能在歐美疫苗施打率持續提高後已有走弱跡象，其中以Chromebook類別最為明顯，因此，TrendForce預期，儘管第四季仍有旺季需求與商用市場換機需求，但筆電於ODMs端的生產計劃將會逐季修正，削弱PC DRAM的總需求量，而PC DRAM第四季的價格將轉跌，且與PC DRAM走勢高度相關的Consumer DRAM DDR4及Graphics DRAM價格也會同步走弱。

根據TrendForce最新資料顯示，以品牌廠生產總量來看，Chromebook出貨大約在第二季達到高峰後開始逐月下降。由於歐美地區已逐漸解封，隨著民眾逐漸恢復正常生活、陸續回到公司與學校，對筆電的需求已開始下降。因此，TrendForce預期，儘管第四季仍有旺季需求與商用市場換機需求，但筆電於ODMs端的生產計劃將會逐季修正，削弱PC DRAM的總需求量。

TrendForce預測，PC DRAM第四季的價格將轉跌；而與PC DRAM走勢高度相關的Consumer DRAM DDR4價格也會下修至相同區間。Graphics DRAM方面，由於虛擬貨幣的需求驟跌，造成相關產品於現貨價格的崩跌，同樣影響整體graphics DRAM的供需動能，合約價格也即將走弱。

server DRAM方面，由於該領域的需求尚未出現疲弱跡象，並持續受惠於Intel新平台Ice Lake的轉換與滲透率提升，因此第四季價格將呈現大致持平，且明顯不易上漲，11、12月則仍有單月下跌的可能。mobile DRAM方面，由於該產品的每位元均價（ASP/Gb）較PC與伺服器類別低，在獲利受到壓縮的前提下將使價格有撐，預期第四季mobile DRAM價格會大致持平。

DRAM

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