現貨模組價續走弱 Q4 PC DRAM合約價將轉跌5%以內

根據TrendForce調查，第3季PC DRAM合約價格的議定大致完成，受惠於DRAM供應商的庫存量偏低以及旺季效應，本季合約價調漲3~8%，但相較第2季25%的漲幅已大幅收斂。然約自7月初起，DRAM現貨市場已提前出現PC DRAM需求疲弱的態勢。賣方積極調節手上庫存，持續降價求售。

合約市場方面，先前PC OEMs因擔憂長短料問題而大量備料，使DRAM庫存已達高水位，庫存疊高問題成為漲價的阻力，再加上歐美逐步解封可能使筆電需求降低，進而拉低PC DRAM的總需求量。因此，預估PC DRAM合約價於第四季進入跌勢，跌幅為0~5%。

此外，就近期現貨市場的模組價格來看，為了去化高庫存，各大模組廠已開始積極降價求售，導致PC DRAM模組現貨價自8月起持續走弱。據TrendForce最新統計顯示，自起跌日5月20日截至8月3日止，現貨市場中的主流模組價格累積跌幅已達32%。另外，相較第3季合約價格，現貨模組價格已正式低於合約價，此現象在2021年首次出現，目前現貨價對比合約價格的逆價差已逼近兩成，且短期內難以再有漲價動能。

回溯PC DRAM市場今年的變化，今年第2季正值疫情高峰，使得各終端採購採取積極購買策略以避免陷入零組件斷鏈的情形，其中也包含記憶體解決方案，而該現象在PC領域反應得相當明顯，成為四月PC DRAM價格大漲25%，以及造就購買位元大量成長的關鍵。

時序進入第3季，PC DRAM與server DRAM在合約價議定上，都面臨買賣雙方難以達成共識的問題，協商一直進行到7月底，PC DRAM最終漲幅明顯較第2季走弱，銷售位元成長也將進一步衰退。

除此之外，如TrendForce於6月底所提，PC OEMs的庫存量約莫都有8~10周，甚至有部分品牌的DRAM庫存量高達10周以上，而該現象於8月初檢視時並沒有太大的改善。隨著第3季所購買的位元量陸續到貨，部分PC OEMs庫存量已超過12周水準。因此，TrendForce認為，在庫存量持續升高的狀況下，恐將進一步削弱第四季PC DRAM領域的議價動能。

展望第4季，由於PC端的出貨動能在歐美疫苗施打率持續提高後已有走弱跡象，其中以Chromebook類別最為明顯。根據TrendForce最新資料顯示，以品牌廠生產總量來看，Chromebook出貨大約在第2季達到高峰後開始逐月下降。由於歐美地區已逐漸解封，隨著民眾逐漸恢復正常生活、陸續回到公司與學校，對筆電的需求已開始下降。故TrendForce預期，儘管第4季仍有旺季需求與商用市場換機需求，但筆電於ODMs端的生產計劃將會逐季修正，削弱PC DRAM的總需求量。

綜上所述，PC DRAM的sufficiency ratio於第4季上升至0.28%（第3季為-1.13%），故TrendForce預測，PC DRAM第四季的價格將轉跌；而與PC DRAM走勢高度相關的Consumer DRAM DDR4價格也會下修至相同區間。Graphics DRAM方面，由於虛擬貨幣的需求驟跌，造成相關產品於現貨價格的崩跌，同樣影響整體graphics DRAM的供需動能，合約價格也即將走弱。

server DRAM方面，由於該領域的需求尚未出現疲弱跡象，並持續受惠於Intel新平台Ice Lake的轉換與滲透率提升，因此第四季價格將呈現大致持平，且明顯不易上漲，11、12月則仍有單月下跌的可能。mobile DRAM方面，由於該產品的每位元均價（ASP/Gb）較PC與伺服器類別低，在獲利受到壓縮的前提下將使價格有撐，預期第四季mobile DRAM價格會大致持平。