集邦：第四季PC DRAM合約價將轉跌0~5%

根據TrendForce（集邦科技）調查，自七月初起，DRAM現貨市場已提前出現PC DRAM需求疲弱的態勢。賣方積極調節手上庫存，持續降價求售，加上PC DRAM庫存已高，預估PC DRAM合約價於第四季進入跌勢，跌幅為0~5%。

TrendForce表示，第三季PC DRAM合約價格的議定大致完成，受惠於DRAM供應商的庫存量偏低以及旺季效應，本季合約價調漲3~8%，但相較第二季25%的漲幅已大幅收斂。

但自七月初起，DRAM現貨市場已提前出現PC DRAM需求疲弱的態勢。賣方積極調節手上庫存，持續降價求售。合約市場方面，先前PC OEMs因擔憂長短料問題而大量備料，使DRAM庫存已達高水位，庫存疊高問題成為漲價的阻力，再加上歐美逐步解封可能使筆電需求降低，進而拉低PC DRAM的總需求量。因此，預估PC DRAM合約價於第四季進入跌勢，跌幅為0~5%。

此外，TrendForce也指出，就近期現貨市場的模組價格來看，為了去化高庫存，各大模組廠已開始積極降價求售，導致PC DRAM模組現貨價自8月起持續走弱。據TrendForce最新統計顯示，自起跌日5月20日截至8月3日止，現貨市場中的主流模組價格累積跌幅已達32%。另外，相較第三季的合約價格，現貨模組價格已正式低於合約價，此現象在2021年首次出現，目前現貨價對比合約價格的逆價差已逼近兩成，且短期內難以再有漲價動能。

時序進入第三季，PC DRAM與server DRAM在合約價議定上，都面臨買賣雙方難以達成共識的問題，協商一直進行到七月底，PC DRAM最終漲幅明顯較第二季走弱，銷售位元成長也將進一步衰退。除此之外，如TrendForce於6月底所提，PC OEMs的庫存量約莫都有8~10周，甚至有部分品牌的DRAM庫存量高達10周以上，而該現象於8月初檢視時並沒有太大的改善。隨著第三季所購買的位元量陸續到貨，部分PC OEMs庫存量已超過12周水準。因此，TrendForce認為，在庫存量持續升高的狀況下，恐將進一步削弱第四季PC DRAM領域的議價動能。