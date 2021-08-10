英業達攻醫療 「全家寶」成防疫利器

英業達（2356）集團公益慈善基金會於日前宣布捐贈國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院「全家寶全方位生理量測系統」，共同關懷照護雲林地區民眾的健康，並於8月3日簽署合作備忘錄。

COVID-19疫苗開打至今，許多長者或是高風險族群擔心疫苗施打厚的各種副作用，臺大醫院雲林分院十分關心民眾的健康，積極與找尋合適的方案，英業達集團公益慈善基金會感受到臺大醫院雲林分院關懷民眾的心，因此捐贈集團旗下英華達所自行開發之「全家寶全方位生理量測系統」，利用科技協助監測民眾施打疫苗後之生理數值；民眾施打疫苗後，透過全家寶居家量測之血壓、心電圖數據均自動上傳至雲端，臺大醫院雲林分院醫護團隊在醫院即可隨時監測民眾之生理數值，更能進一步透過全家寶系統查看高風險個案之即時心電圖，在血壓或是心律發生明顯異常時，馬上關心民眾，期望在生理數據異常的第一時間協助民眾進行就醫建議，降低猝死之風險。

臺大醫院雲林分院黃瑞仁表示，在劉宏輝副院長的帶領之下，自2018年起推動「休士頓阿波羅計畫」，團隊在雲林縣各據點架設遠距視訊設備，結合在地診所成立「阿波羅義勇醫師團」，透過視訊照顧關懷社區長者健康，若長者需進一步診療，直接聯繫休士頓總部－臺大醫院雲林分院，請教進一步醫療問題，或幫忙安排專科轉診事宜。今日很高興能與英業達共同宣布將「全家寶」系統導入阿波羅計畫，為雲林偏鄉的長者們建立起高效網絡，不僅阿波羅醫師透過主動監測數據提高治療成果，未來更能全面性的了解各社區慢性病患者的狀況，更有效地扮演社區守護者的角色，一舉三得。

劉宏輝表示，今年五月因疫情全國升三級警戒，臺大醫院雲林分院如臨大敵，所幸第一時間即導入「全家寶」系統於防疫隔離病房，護理人員在護理站的中央監控螢幕上可即時掌握所有隔離病患之即時心電圖、血壓及血糖等生理數據，運用科技保護同仁的安全並兼顧防疫之需求。

英業達集團公益慈善基金會李詩欽董事長表示，對於臺大醫院雲林分院結合在地診所成立「阿波羅義勇醫師團」，長期照顧社區長者健康，深表敬佩；更深深感受到團隊的熱誠以及照護雲林鄉親之使命。藉由此次捐贈「全家寶全方位生理量測系統」並由臺大醫院雲林分院將全家寶分別導入防疫隔離病房、疫苗施打居家監測以及阿波羅計畫，使得雲林鄉親及長者能獲得更全面的健康照護，而這也是英業達集團公益慈善基金會一貫秉持的社會服務宗旨。