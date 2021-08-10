快訊

日媒專訪 蔡英文：美日關切台海 是對中軍事擴張傳遞「信號」

和潤企業H1營收、獲利、保有資產 刷新紀錄

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）公告2021年第二季財報營收、獲利、保有資產刷新同期新高記錄。

和潤第二季合併營收42.39億元，年增22.3%，合併稅後淨利7.23億元，年增17.9%，累計上半年合併營收83.59億元，年增20.3%，合併稅後淨利16.26億元，年增29.1%，每股盈餘（EPS）2.87元，年增23.7%，合併保有資產達1,780億元，年增24.4%，上半年營收、獲利、保有資產皆刷新同期新高紀錄。

以營運地區別來看，台灣、大陸地區累計獲利分別較去年成長15.7％，111.9％。在疫情嚴峻時期，和潤企業靠著數位轉型、分期產品差異化，讓獲利逆勢成長。

另自結7月份合併營收14.27億，為歷史第三高，年增13.61%，累計前7個月合併營收97.86億，年增19.29%，皆有雙位數成長。

營收 和潤企業

延伸閱讀

春雨7月營收9.96億元 歷年次高

打破缺料魔咒 廣達、仁寶7月營收超預期

萬海上半年 大賺336億元

面板雙虎7月營收遠勝去年同期 友達大增45%

相關新聞

台灣大砸5.6億 投資越南亞馬遜

電信三雄搶進東南亞市場，中華電信布局多年當先鋒，強打智慧城市及ICT；遠傳則搶攻當地智慧城市商機；台灣大昨（9）日也宣布...

東南亞市場潛利大 電信三雄卡位

電信業者除看好東南亞人口紅利跟經濟成長前景，更重要是尋找台灣以外新的增長機會。電信三雄前進東南亞各有盤算，都攜手當地業者...

AI新創iKala攜手全家 今年營收衝10億

東南亞地區社群電商趨勢當紅，本土AI數位轉型與驅動方案新創業者愛卡拉（iKala）指出，已與全家便利商店合作引進在東南亞...

智慧穿戴 優化體驗是決勝關鍵

蘋果與三星的戰火從智慧手機打到智慧穿戴裝置，在智慧手機領域，三星目前略勝一籌，但在智慧穿戴裝置方面則遜於蘋果。兩強在智慧...

三星新耳機降價 強槓蘋果

三星將在明（11）日舉辦新品發表會，市場預期蘋果也將於9月召開新品發表會，兩大品牌不僅比拚新款智慧手機，在智慧穿戴裝置也...

華碩 本月推兩款手機

華碩將在下周一（16日）推出新款智慧手機，供應鏈透露，華碩將一口氣亮相兩支新機，除了市場預期與晶片大廠高通合作的限量旗艦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。