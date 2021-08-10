和潤企業H1營收、獲利、保有資產 刷新紀錄

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）公告2021年第二季財報營收、獲利、保有資產刷新同期新高記錄。

和潤第二季合併營收42.39億元，年增22.3%，合併稅後淨利7.23億元，年增17.9%，累計上半年合併營收83.59億元，年增20.3%，合併稅後淨利16.26億元，年增29.1%，每股盈餘（EPS）2.87元，年增23.7%，合併保有資產達1,780億元，年增24.4%，上半年營收、獲利、保有資產皆刷新同期新高紀錄。

以營運地區別來看，台灣、大陸地區累計獲利分別較去年成長15.7％，111.9％。在疫情嚴峻時期，和潤企業靠著數位轉型、分期產品差異化，讓獲利逆勢成長。

另自結7月份合併營收14.27億，為歷史第三高，年增13.61%，累計前7個月合併營收97.86億，年增19.29%，皆有雙位數成長。