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英特爾也包台積電3奈米產能？業界年初已有傳聞

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
台積電（2330）3奈米有望領先競爭者量產，近期市場再傳英特爾跟進蘋果也包下台積電3奈米部分產能，不過相關消息最早在今年2月左右已有相關傳聞指出雙方去年底已就未來3奈米先進製程合作簽訂長約。 美聯社
台積電（2330）3奈米有望領先競爭者量產，近期市場再傳英特爾跟進蘋果也包下台積電3奈米部分產能，不過相關消息最早在今年2月左右已有相關傳聞指出雙方去年底已就未來3奈米先進製程合作簽訂長約。 美聯社

台積電（2330）3奈米有望領先競爭者量產，近期市場再傳英特爾跟進蘋果也包下台積電3奈米部分產能，不過相關消息最早在今年2月左右已有相關傳聞指出雙方去年底已就未來3奈米先進製程合作簽訂長約。

對於相關市場傳聞台積電一向不評論，而先前一次台積電法說會上時台積電董事長劉德音、總裁魏哲家就分別提到，和英特爾是長期夥伴關係，會確保英特爾在創新時運用到台積電的技術。

英特爾今年3月頒發全球供應鏈的供應商持續品質改進（SCQI）獎台積電也入列七家指標廠商之一。

2020年12月當時外媒《Tomshardware》等報導也提到從英特爾釋出的職缺顯示，台積電可能為英特爾代工 Atom 及 Xeon 系列處理器。

同時去年諸多外資在台積電法說會後也提到，估計英特爾2021 年的 18 萬片 GPU 代工訂單委由台積電採用 6 奈米生產，並估計在雙方合作下台積電 3 奈米製程替英特爾代工生產晶片。

隨著台積電今年4月上修今年資本支出至300億美元，也再次驗證今年1月法說會當時各界預測除了蘋果長期訂單，也和英特爾委外長期訂單增加有關。

台積電 英特爾 奈米

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