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國內疫苗荒 徐巧芯：赫然發現第二類不斷在「變胖」

邑錡第2季獲利年增2.44倍 每股純益0.52元

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

縮時攝影機大廠邑錡（7402）公布第2季稅後淨利1,203萬元，季增1.97倍、年增2.44倍，為三季來高點，每股純益(EPS) 0.52元。累計今年上半年稅後純益1,606萬元，每股純益0.7元。

展望下半年營運，邑錡表示，自有品牌Brinno縮時攝影相機部分，持續加速搭載Brinno自有晶片新一代系列機種的開發計畫，並對於美國八年1.2兆美元的基礎建設計畫保持樂觀，將加強行銷推廣期能順勢創造建築縮時相機之新一波長期銷售高峰。

至於創新ODM的目標將積極開發以Brinno自有晶片為核心的量產專案，透過Brinno晶片、韌體開發與成品量產成為閉鎖型可重複經濟，提升Brinno成為ODM專案的核心關鍵，無法被輕易取代，有助於優化創新ODM業務營運模式，並同步提升創新ODM業務營收毛利，可望於未來營運創造更高效益。

分析上季營運表現，邑錡表示，自有品牌OBM銷售優化奏效，且近期歐美基礎建設需求增，上季自有品牌占比由去年同期47.4%提升為50.1%，品牌營收較去年同期成長1.04倍，並創下近五年同期新高。

另一方面，創新ODM主要客戶，Vernier智慧教學研究裝置與美國軍工微光影像裝置皆已穩定生產，因銷售需求增皆欲提升產能，生產訂單已排程至2022年底。

ODM 邑錡

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