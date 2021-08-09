大趨勢難擋 聚碩董事長李昌鴻：雲端已成剛性需求

疫情及晶片缺貨衝擊下，客戶無法完成驗收，影響營收認列，聚碩（6112）董事長李昌鴻提到，第2季是今年低谷；不過隨著晶片供貨問題緩解及客戶回歸上班行列，第3季將加速認列營收，也跟IBM、Oracle等廠商完成續約，看好下半年公司營運展望。

李昌鴻指出，仔細觀察那斯達克成分股中，做雲端及SaaS的供應商，都享有高本益比，因為雲端已從過往加值需求轉為剛性需求。如何讓公司在疫情下不中斷運作，勢必要走向雲端數位化。以全球來看，軟體跟資訊走勢都是向上成長，過去地端的原廠也逐漸向雲端。

聚碩第2季營收27.5億元相較第1季29.9億元有稍微衰退，李昌鴻坦言，沒有執行得很好，疫情關係進入三級警戒，對於資訊服務業影響很大，存貨天數109天也相較於第1季增加許多，主因為客戶必須驗收，才能認列營收，卻因三級警戒，客戶普遍居家上班耽誤。

聚碩的毛利率從兩年前的9.8%到現在的第2季12.8%，李昌鴻稱毛利上升的主因是來自服務的收入增加，未來往雲端發展，持續加強服務的量能，過去兩年，服務人員也從一百個人提升到三百個人。此外,費用比去年同期低,公司接單也出現質變,捨地端代理權,策略提升新創獨角獸代理權,都是拉升毛利率因素。

缺晶片問題，主要影響網通資訊基礎架構營收，李昌鴻稱第3、4季會逐漸緩解，到明年會徹底解決，第2季會是轉型谷底，隨著客戶開始上班，開始認列營收，7月營收也同步來到今年高點。