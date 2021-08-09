飛捷7月營收3.96億元 月增2.1%

POS廠飛捷（6206）今（9）日公布7月營收，營收連兩月成長，7月營收並繳出雙成長成績，月增2.1%，展望後市，飛捷董事長林大成先前表示，從訂單來看需求良好，加上第3季零組件供料將轉佳，預期本季營運將優於第2季，第4季看來訂單需求也不弱。

飛捷公布今年7月營收3.96億元，月增2.1%、年增2.6%；累計今年前七個月營收24.85億元，年減4.2%。

飛捷今年上半年受到零組件缺貨影響，拖累營運表現。第2季全球合併營收11.7億元，較第1季成長28%，稅後淨利歸屬於母公司業主為1.51億元，較第1季成長75%。累計上半年全球合併營收為20.9億元；稅後淨利歸屬於母公司業主為2.4億元；每股盈餘（EPS）1.66元。

面對零組件缺貨問題，飛捷透過變更設計、增加替代料選擇彈性，盡力降低缺料影響、滿足客戶需求，效益將逐步顯現，飛捷第2季度取得料件僅能滿足5成訂單需求，預期到7月可望提升至七成，營運也可望迎來轉機。

展望後市，林大成表示，從訂單來看需求良好，加上第3季零組件供料將轉佳，預期本季營運將優於第2季，第4季現在看來訂單需求也不弱，仍要觀察零組件供貨情況，整體來看，今年營運仍將勝過去年。