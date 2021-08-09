振樺電7月營收月減7.1% 訂單能見度已看到10月

工業電腦廠振樺電（8114）今（9）日公布今年7月營收，月減7.1%、但年增15.9%，展望後市，振樺電指出，第3季訂單已滿單，能見度已看到10月，但缺料問題持續，上半年達交率約七成，預期第3季情勢將更嚴峻。

振樺電今日公布今年7月營收7.23億元，月減7.1%、但年增15.9%；累計今年前七個月營收48.23億元，年增9.9%。

展望後市，振樺電董事長陳茂強先前表示，第3季訂單已滿單，能見度已看到10月，但缺料問題持續，上半年達交率約七成，預期第3季情勢將更嚴峻，但到第4季部分料況緊張程度將紓解。

陳茂強指出，今年業者都不擔心訂單，憂心的是缺料問題，如果料況順暢，業績可以多兩成。原物料採購成為業者間競爭力的展現，但明年缺料的情況將逐步好轉。

振樺電今年首季毛利率34.8%，第2季儘管有匯損干擾，但目前毛利率預估仍將優於首季，主要受惠產品漲價以及產品組合轉佳所致。

在業務展望方面，集團在歐洲有不少斬獲，代收付的設備目前已經出貨2,000多台迷你POS機，後續還有數千台訂單要出。