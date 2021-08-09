揚智：持續朝轉盈方向前進

機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）9日舉行法說會，第2季虧損幅度持續收斂，每股淨損0.11元。該公司董事長梁厚誼表示，該公司歷經轉型，在本質上已有大幅度蛻變，還未虧轉盈，但正在朝這方向前進，有信心在不久的未來可以達到目標。

揚智第2季合併營收為6.94億元，季增22％、年增42％，毛利率也從首季的37％，提升到39％，虧損幅度也持續收斂，單季淨損2,166.9萬元，表現優於首季的虧損7,734.1萬元，第2季每股淨損為0.11元。

揚智第2季業績成長明顯，除了銷售動能增加，市占率提高，也有一部分原因來自於針對供應鏈漲幅，在報價上有所調整。展望下半年，該公司認為，應該還是呈現穩定成長的態勢。