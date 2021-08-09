快訊

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死

揚智：持續朝轉盈方向前進

經濟日報 / 記者鐘惠玲/台北即時報導

機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）9日舉行法說會，第2季虧損幅度持續收斂，每股淨損0.11元。該公司董事長梁厚誼表示，該公司歷經轉型，在本質上已有大幅度蛻變，還未虧轉盈，但正在朝這方向前進，有信心在不久的未來可以達到目標。

揚智第2季合併營收為6.94億元，季增22％、年增42％，毛利率也從首季的37％，提升到39％，虧損幅度也持續收斂，單季淨損2,166.9萬元，表現優於首季的虧損7,734.1萬元，第2季每股淨損為0.11元。

揚智第2季業績成長明顯，除了銷售動能增加，市占率提高，也有一部分原因來自於針對供應鏈漲幅，在報價上有所調整。展望下半年，該公司認為，應該還是呈現穩定成長的態勢。

揚智 法說會

延伸閱讀

永冠公告7月合併營收7.57億元 月減2.9%

精誠7月合併營收25.36億元 年增27.36%

新北夾娃娃機店依舊不開 侯友宜指中央「沒公布指引」

男騎機車碰撞小貨車送醫不治 居民提醒農曆7月小心為上

相關新聞

夏普控告OPPO手機專利侵權 遭法院駁回訴訟請求

去年夏普狀告OPPO，指控OPPO智慧型手機中通訊技術的有專利侵權，近期法院做出判決，判定OPPO在台灣銷售的智慧型手機...

仁寶7月合併營收為 1,079.88 億元 站上千億元大關

仁寶（2324）今（9）日公佈2021 年7月合併營收為 1,079.88 億元，再度站上千億元大關，月增 18.1%，...

凌巨7月營收8.92億元 月增1.6%

凌巨（8105）今（9）日公告今年7月合併營收8.92億元，月增1.6%，年大增61.5%。累計今年前七個月合併營收57...

高單價產品出貨高 廣達7月營收947.57億元 月增4.8%

廣達（2382）今（9）日公布2021年7月營收為947.57億元，月增4.8%，年減13%，今年前七個月營收為6,23...

世界先進7月營收突破36億元 改寫歷史新高

晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布7月營收，一舉突破36億元，改寫單月歷史新高。

全球挖礦熱潮降溫 十銓科技7月營收5.19億元呈現雙降

記憶體模組廠十銓科技（4967）公布7月營收5.19億元，虛擬貨幣市場降溫下，該公司單月營收較上月及去年同期均呈現下滑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。