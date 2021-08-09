揚智：有信心在不久的未來達成獲利目標
機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）今（9）日舉辦法說會，該公司董事長梁厚誼指出，目前到明年上半年訂單能見度不差，有信心在不久的將來可以達成獲利目標。
揚智這幾年一直尋求轉虧為盈，現在還在努力的階段，今年第2季虧損幅度見到收斂。法人認為，第3季應該還不會轉虧為盈。
揚智第2季營收6.94億元，季成長兩成，也比去年同期拉升四成；單季毛利率39%，季增2個百分點、年增10個百分點，淨損不到2,200萬元，比第1季的虧損7,700多萬元顯著減少，每股淨損0.11元。累計揚智上半年每股虧損0.52元。
梁厚誼指出，揚智經過兩年多調整，本質已有改變，每季績效持續改善，除了AIOT新產品量產，也積極尋求核心能力的突破。
由於揚智虧損見到收斂，梁厚誼有信心在不久的未來可以達到獲利目標，且未來三年可以看到揚智多元的營收動能。
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