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中光電7月營收40.2億元 月減3.7%

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

中光電（5371）今（9）日公告今年7月合併營收40.2億元，月減3.7%，年增8.4%。累計今年前七個月合併營收256.93億元，年增13.1%。

中光電表示，在6月季底效應後，影像產品7月份出貨量約6.4萬多台，月減39%，年增38%。合併營收11.51億元，月減16%，年大增50%。受惠於高階產品出貨比重增加，ASP較6月份大幅成長38%。

累計今年前七個月影像產品出貨量約47.8萬多台，合併營收71.71億元，分別年增16%及26%，主要是固態光源及高端工程機種出貨增加所致。展望8月，訂單需求暢旺，但受到料況不穩影響，預估影像產品出貨量將略為下滑，而高階Pro-AV、教育及行業應用產品出貨持續增加，將帶動ASP繼續走揚。

中光電節能產品7月合併營收21.13億元，分別月增及年增各4%及5%，主要是Monitor及NB機種出貨增加。7月大尺寸TV及PID營收約為4.16億元，因船班貨櫃影響月增5%； Monitor產品營收4.46億元，月增2%；NB機種營收10.72億元，月增5%；Tablet機種營收0.67億元，月增6%。

7月份節能產品整體出貨量501.8萬片/台，月增2%，年增27%。累計今年前七個月節能產品合併營收130.56億元，出貨量3,159萬片/台，分別較去年同期成長9%及29%，主要是受惠於宅經濟與教育需求帶動TV/PID及NB機種出貨成長。

展望8月，TV產品遞延效應及旺季需求強勁，但缺櫃問題仍未完全解決；NB則仍有缺料疑慮。預估節能產品整體出貨量相較7月呈持平。

營收 中光電

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