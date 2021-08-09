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瑞昱排名全球第11大IC設計廠 達歷來最高

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

網通晶片大廠瑞昱（2379）於9日召開股東會，該公司去年已成為全球第11大IC設計廠，是歷來最高排名，今年業績持續成長可期，目前正興建三廠，並規劃投入生醫相關領域。

雖然去年有國際情勢不確定性與新冠肺炎疫情因素，但瑞昱提到，該公司靠著持續強化產品競爭力，以及靈活的市場策略，表現已連34年成長，且優於整體產業成長水準，年度合併營收達777.6億元，年增28％，稅後淨利為87.9億元，年增近三成，每股純益17.24元。

進入今年，瑞昱表現持續亮眼，第2季營收與獲利雙創單季新高，7月業績也再攀歷史高峰，已接近百億元大關，累計前七月合併營收為587.42億元，為歷年同期新高，年增幅度達46.1％。展望第3季，瑞昱日前於法說會表示，市場仍供不應求，會持續觀察上游與終端市場的需求變化，目前保持審慎正向的看法。

瑞昱 營收

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