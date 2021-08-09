廣華-KY 7月營收達新台幣5.84億元 月增2.37％

汽車內飾件廠廣華-KY（1338）7月合併營收5.84億元，較上月營收成長2.37％，但因車用晶片短缺緩解速度較計畫延遲，使得單月營收較去年同期呈持平表現；累計110年1至7月合併營收為新台幣39.31億元，年增33.76％。

廣華表示，近期隨著馬來西亞疫情升溫，造成車用晶片模組供應短缺問題持續，致使部分車款訂單仍有遞延出貨之情形，加上正值汽車產業傳統暑休淡季，工作天數較少，減緩了廣華-KY單月出貨表現，然觀察截至今年7月止，中國新車累計銷量，較去年同期成長19％，其中乘用車銷量更是年增20.5％，可見在疫情趨緩及消費刺激政策驅動下，消費者購車意願大增，帶動主要品牌車廠客戶的拉貨力道，為廣華-KY累計前7月合併營收較去年同期增加33.76％之關鍵因素。

廣華指出，今年上半年自主品牌車廠營收比重達12.98％，較去年同期增加6.84個百分點，中國自主品牌車廠比合資品牌較不受晶片短缺之影響，且自主品牌車廠對於公司多款轉印件及新產品拉貨動能強勁，除可分散客戶集中度的風險，更挹注優於平均毛利率水準的加飾件營收比重提升，隨著產品結構持續優化，有助精進廣華未來毛利率與獲利之表現。

根據中國汽車流通協會調查， 2021年7月汽車經銷商庫存預警指數為52.3％，較去年同期下降10.4個百分點，可見經銷商整體庫存處於低的水位，廣華期待晶片模組短缺問題於下半年有望逐步緩解，將迎來一波車廠回補庫存水位的強勁動能，並隨著進入第四季傳統產業旺季，帶動廣華整體營運於第2季後落底回升 ，展現強力之成長態勢。