快訊

鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

廣華-KY 7月營收達新台幣5.84億元 月增2.37％

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

汽車內飾件廠廣華-KY（1338）7月合併營收5.84億元，較上月營收成長2.37％，但因車用晶片短缺緩解速度較計畫延遲，使得單月營收較去年同期呈持平表現；累計110年1至7月合併營收為新台幣39.31億元，年增33.76％。

廣華表示，近期隨著馬來西亞疫情升溫，造成車用晶片模組供應短缺問題持續，致使部分車款訂單仍有遞延出貨之情形，加上正值汽車產業傳統暑休淡季，工作天數較少，減緩了廣華-KY單月出貨表現，然觀察截至今年7月止，中國新車累計銷量，較去年同期成長19％，其中乘用車銷量更是年增20.5％，可見在疫情趨緩及消費刺激政策驅動下，消費者購車意願大增，帶動主要品牌車廠客戶的拉貨力道，為廣華-KY累計前7月合併營收較去年同期增加33.76％之關鍵因素。

廣華指出，今年上半年自主品牌車廠營收比重達12.98％，較去年同期增加6.84個百分點，中國自主品牌車廠比合資品牌較不受晶片短缺之影響，且自主品牌車廠對於公司多款轉印件及新產品拉貨動能強勁，除可分散客戶集中度的風險，更挹注優於平均毛利率水準的加飾件營收比重提升，隨著產品結構持續優化，有助精進廣華未來毛利率與獲利之表現。

根據中國汽車流通協會調查， 2021年7月汽車經銷商庫存預警指數為52.3％，較去年同期下降10.4個百分點，可見經銷商整體庫存處於低的水位，廣華期待晶片模組短缺問題於下半年有望逐步緩解，將迎來一波車廠回補庫存水位的強勁動能，並隨著進入第四季傳統產業旺季，帶動廣華整體營運於第2季後落底回升 ，展現強力之成長態勢。

廣華 營收 晶片

延伸閱讀

立凱電測試訂單需求持續增加 7月營收月增加141.2%

匯鑽科上半年獲利成長3.43倍 EPS 1.9元

亞翔股東會 通過配發1元現金股利

立積、鈺太 四檔聚焦

相關新聞

越南疫情爆表！確診數創高 台科技廠仍照計畫投資

越南昨（8）日通報新增9684例COVID-19本土病例，創新高紀錄，越南疫情升溫，不過台廠越南投資、工廠運作均照計畫進...

雲端需求強勁帶動 估Q3全球伺服器出貨季增13.3%

根據DIGITIMES Research分析師龔明德調查研究，今年第2季受IC、零組件短缺影響，全球伺服器出貨量季增幅度...

夏普控告OPPO手機專利侵權 遭法院駁回訴訟請求

去年夏普狀告OPPO，指控OPPO智慧型手機中通訊技術的有專利侵權，近期法院做出判決，判定OPPO在台灣銷售的智慧型手機...

仁寶7月合併營收為 1,079.88 億元 站上千億元大關

仁寶（2324）今（9）日公佈2021 年7月合併營收為 1,079.88 億元，再度站上千億元大關，月增 18.1%，...

凌巨7月營收8.92億元 月增1.6%

凌巨（8105）今（9）日公告今年7月合併營收8.92億元，月增1.6%，年大增61.5%。累計今年前七個月合併營收57...

高單價產品出貨高 廣達7月營收947.57億元 月增4.8%

廣達（2382）今（9）日公布2021年7月營收為947.57億元，月增4.8%，年減13%，今年前七個月營收為6,23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。