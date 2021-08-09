健鼎上半年每股賺5.21元 Q2獲利優於去年同期
健鼎科技 （3044）今日公布財報，上半年合併財報營收301.44億元，營業毛利55.41億元，營業利益30.75億元，稅後盈餘27.38億元，每股稅後純益5.21元，較去年同期之4.36元成長。
以單季第二季而言，單季營收150.43億元，營業毛利27.16億元，毛利率18.05%，營業利益15.25億元，稅後盈餘13.3億元，每股稅後純益2.53元。
第二季雖為PCB傳統淡季，影響獲利因素包括人民幣對美元升值，加上原材物料銅、CCL等價格上漲壓力，中系手機業者調整庫存，以及客戶端零組件長短料提貨不如預期，但健鼎獲利仍較去年同期成長。
健鼎今也公布七月份合併營收約為新台幣53.46億元，與去年同期的50.86億元相比，月成長率5.1%，與上月的51.59億元相比，年成長率3.6%。
累計今年1~7月合併營收為354.88億元，和去年同期的298.14億元相比，年成長率19%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言