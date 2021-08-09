健鼎上半年每股賺5.21元 Q2獲利優於去年同期

健鼎科技 （3044）今日公布財報，上半年合併財報營收301.44億元，營業毛利55.41億元，營業利益30.75億元，稅後盈餘27.38億元，每股稅後純益5.21元，較去年同期之4.36元成長。

以單季第二季而言，單季營收150.43億元，營業毛利27.16億元，毛利率18.05%，營業利益15.25億元，稅後盈餘13.3億元，每股稅後純益2.53元。

第二季雖為PCB傳統淡季，影響獲利因素包括人民幣對美元升值，加上原材物料銅、CCL等價格上漲壓力，中系手機業者調整庫存，以及客戶端零組件長短料提貨不如預期，但健鼎獲利仍較去年同期成長。

健鼎今也公布七月份合併營收約為新台幣53.46億元，與去年同期的50.86億元相比，月成長率5.1%，與上月的51.59億元相比，年成長率3.6%。

累計今年1~7月合併營收為354.88億元，和去年同期的298.14億元相比，年成長率19%