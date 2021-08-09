快訊

鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

新汽車科技業績挹注 三一東林7月營收持續亮眼

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

頂級車供應鏈的三一東林（3609）7月份單月營收7,160萬元，較去年同期的4,250萬元比較，年成長率68.47%；今年一至七月營收合計3.74億元,累計年成長率為40.76%，顯示公司增加汽車科技事業部的新經營策略已初見成果。

三一東林原名為「東林科技」，該公司於今年4月中旬成立汽車科技事業部，公司營收開始逐月成長：五月份營收年成長89.61%、6月營收成長43.32%、7月份持續成長68.47%；7月份股東常會將公司改名為三一東林科技股份有限公司，確定公司的主要業務分為電子科技事業部及汽車科技事業部。

7月單月三一東林的兩大業務部門營收分別為：電子科技事業部營收5,223萬元，佔比72.95%、汽車科技事業部營收1,937萬元，佔比27.05%；累計今年前七個月兩大業務部門營收分別為:電子科技事業部2億9835萬元,佔比79.71,汽車科技事業部7,596萬元,佔比20.29%。

營收 科技股

延伸閱讀

立凱電測試訂單需求持續增加 7月營收月增加141.2%

聖暉7月營收15.52億元 月減15.9%、年增47.6%

朋億7月營收5.72億元 月減6.4%、年大增132.5%

零組件缺貨影響 華碩7月營收年增1.2%

相關新聞

越南疫情爆表！確診數創高 台科技廠仍照計畫投資

越南昨（8）日通報新增9684例COVID-19本土病例，創新高紀錄，越南疫情升溫，不過台廠越南投資、工廠運作均照計畫進...

雲端需求強勁帶動 估Q3全球伺服器出貨季增13.3%

根據DIGITIMES Research分析師龔明德調查研究，今年第2季受IC、零組件短缺影響，全球伺服器出貨量季增幅度...

夏普控告OPPO手機專利侵權 遭法院駁回訴訟請求

去年夏普狀告OPPO，指控OPPO智慧型手機中通訊技術的有專利侵權，近期法院做出判決，判定OPPO在台灣銷售的智慧型手機...

仁寶7月合併營收為 1,079.88 億元 站上千億元大關

仁寶（2324）今（9）日公佈2021 年7月合併營收為 1,079.88 億元，再度站上千億元大關，月增 18.1%，...

凌巨7月營收8.92億元 月增1.6%

凌巨（8105）今（9）日公告今年7月合併營收8.92億元，月增1.6%，年大增61.5%。累計今年前七個月合併營收57...

高單價產品出貨高 廣達7月營收947.57億元 月增4.8%

廣達（2382）今（9）日公布2021年7月營收為947.57億元，月增4.8%，年減13%，今年前七個月營收為6,23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。