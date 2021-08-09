新汽車科技業績挹注 三一東林7月營收持續亮眼
頂級車供應鏈的三一東林（3609）7月份單月營收7,160萬元，較去年同期的4,250萬元比較，年成長率68.47%；今年一至七月營收合計3.74億元,累計年成長率為40.76%，顯示公司增加汽車科技事業部的新經營策略已初見成果。
三一東林原名為「東林科技」，該公司於今年4月中旬成立汽車科技事業部，公司營收開始逐月成長：五月份營收年成長89.61%、6月營收成長43.32%、7月份持續成長68.47%；7月份股東常會將公司改名為三一東林科技股份有限公司，確定公司的主要業務分為電子科技事業部及汽車科技事業部。
7月單月三一東林的兩大業務部門營收分別為：電子科技事業部營收5,223萬元，佔比72.95%、汽車科技事業部營收1,937萬元，佔比27.05%；累計今年前七個月兩大業務部門營收分別為:電子科技事業部2億9835萬元,佔比79.71,汽車科技事業部7,596萬元,佔比20.29%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言