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汎德永業上半年EPS 7.65元 創六年來最佳表現

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

汎德永業（2247）今(9)日公告2021年上半年營運表現，受惠BMWPorsche新車大量到港，銷售表現亮眼，加上全台多座「全功能展示服務中心」發揮效益，帶動上半年維修保養業務亦維持穩健成長表現，推升上半年合併營收223.2億元，營業利益7.8億元，稅後淨利6.18億元，年增率分別為22％、54.8％與42.5％，每股稅後淨利（EPS）7.65元，均創下六年來同期新高。

汎德永業表示，第2季雖受疫情三級警戒影響，衝擊到展間來客數，然因豪華車款多屬於先下訂後交車的期貨車，受疫情影響較小，加上新車大量到港交車，BMW與Porsche熱門車款仍保持強勁的銷售力道，尤其長年熱賣休旅車款（BMW X系列休旅車、Porsche休旅車Cayenne Coupe、Macan等）等，與Porsche首款電動車Taycan的銷售成績仍然亮眼，帶動第2季單季合併營收120億元，營業利益4.3億元，稅後淨利3.38億元，EPS4.19元，更優於第1季表現。

汎德永業今日同步公告2021年7月合併營收35.4億元，較去年同期增加19.4％，累計1-7月合併營收258.6億元，年增率亦達21.6％。

汎德永業表示，7月底疫情趨緩與警戒降級後，銷售展示暨服務據點人流回升，車市買氣逐漸升溫，目前進口車的配額供應穩定，預期汽車晶片缺貨問題不會造成重大影響，下半年新車供貨無虞，旗下BMW與Porsche兩大品牌的全年銷售目標不變。

展望下半年，目前BMW與Porsche新車的預收單情況仍然十分熱絡，受矚目的全新BMW iX豪華純電旗艦休旅車亦已正式展開預售，首波推出iX xDrive40與iX xDrive50，因售價十分具市場競爭力，帶動預收單相當踴躍，預計於第4季起能同步迎接BMW iX與i4亮相，明年第1季起陸續抵台交車，進一步推升營運成長。

PS4 BMW Porsche

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