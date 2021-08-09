智伸科Q2每股純益2.52元 年增2.15倍

汽車動力及安全零組件廠智伸科（4551）第2季稅後純益2.91億元，年增245.57％，每股純益2.52元，年增215%；第2季三率三升，整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達27.73％、18.1％、12.97％。

智伸科第2季合併營收22.44億元，產品別營收比重分別為汽車57.33％、運動16.97％、電子14.66％、醫療7.19％，今年第2季部分訂單雖受到船運缺櫃等影響，出現遞延出貨，但受惠於主要客戶拉貨力道穩健，驅動產能利用率站穩高檔水位。

展望第3季，智伸科維持審慎樂觀看法；智伸科表示，期待晶片供給有機會在下半年逐步改善，將迎來一波車廠強勁回補庫存水位的訂單需求，目前持續針對製程與產品結構進行優化，也加速浙江新廠房的產線建置，及浙江嘉善廠的自動化設備導入等，希望未來隨著主要客戶的拉貨力道增溫，帶動整體毛利率及獲利表現。