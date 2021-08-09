快訊

鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

智伸科Q2每股純益2.52元 年增2.15倍

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

汽車動力及安全零組件廠智伸科（4551）第2季稅後純益2.91億元，年增245.57％，每股純益2.52元，年增215%；第2季三率三升，整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達27.73％、18.1％、12.97％。

智伸科第2季合併營收22.44億元，產品別營收比重分別為汽車57.33％、運動16.97％、電子14.66％、醫療7.19％，今年第2季部分訂單雖受到船運缺櫃等影響，出現遞延出貨，但受惠於主要客戶拉貨力道穩健，驅動產能利用率站穩高檔水位。

展望第3季，智伸科維持審慎樂觀看法；智伸科表示，期待晶片供給有機會在下半年逐步改善，將迎來一波車廠強勁回補庫存水位的訂單需求，目前持續針對製程與產品結構進行優化，也加速浙江新廠房的產線建置，及浙江嘉善廠的自動化設備導入等，希望未來隨著主要客戶的拉貨力道增溫，帶動整體毛利率及獲利表現。

智伸科 毛利率

延伸閱讀

巴拿馬籍貨船有人發燒江蘇拒進港 滯留海上多日

台青赴陸開店 「想分享台灣味道」

浙滬合作 拚金融科技產業集群

小米造「芯」 從未放棄

相關新聞

越南疫情爆表！確診數創高 台科技廠仍照計畫投資

越南昨（8）日通報新增9684例COVID-19本土病例，創新高紀錄，越南疫情升溫，不過台廠越南投資、工廠運作均照計畫進...

雲端需求強勁帶動 估Q3全球伺服器出貨季增13.3%

根據DIGITIMES Research分析師龔明德調查研究，今年第2季受IC、零組件短缺影響，全球伺服器出貨量季增幅度...

夏普控告OPPO手機專利侵權 遭法院駁回訴訟請求

去年夏普狀告OPPO，指控OPPO智慧型手機中通訊技術的有專利侵權，近期法院做出判決，判定OPPO在台灣銷售的智慧型手機...

仁寶7月合併營收為 1,079.88 億元 站上千億元大關

仁寶（2324）今（9）日公佈2021 年7月合併營收為 1,079.88 億元，再度站上千億元大關，月增 18.1%，...

凌巨7月營收8.92億元 月增1.6%

凌巨（8105）今（9）日公告今年7月合併營收8.92億元，月增1.6%，年大增61.5%。累計今年前七個月合併營收57...

高單價產品出貨高 廣達7月營收947.57億元 月增4.8%

廣達（2382）今（9）日公布2021年7月營收為947.57億元，月增4.8%，年減13%，今年前七個月營收為6,23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。