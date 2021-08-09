祥碩上半年賺逾兩個股本 EPS 21.38元

高速傳輸IC廠祥碩（5269）今（9）日召開董事會通過上半年財報，順利賺回兩個股本，每股稅後純益21.38元，略優於去年同期的20.7元。

此外，祥碩今日董事會也決議除息日期，將於8月26日進行除息交易，股東每股將配發約24元現金股利，現金發放日為9月17日。

據祥碩剛剛公告的上半年財報，累計營收為30.51億元，年成長5.4%，平均毛利率52.1%，與去年同期的52.4%差異不大，稅後純益14.77億元，年成長一成。

其中，第2季合併營收為14.72億元，比上季微降6.8%，但毛利率受惠於產品價格拉升，拉高到近54%，優於上季的50.3%，帶動獲利成長，單季每股純益約11.03元，季成長6.6%。

祥碩總經理林哲偉曾於前一次法說會上表示，銅價上漲帶動，使得基板與導線架都有一定程度的漲價，造成成本增加，因此自第2季將會陸續調漲產品售價一到兩成；隨著產能問題陸續解決，樂觀看待第2季及下半年營運表現。