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台達電7月營收263.77億元 歷年同期新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

台達電子（2308）今（9）日公佈7月份合併營業額為263.77億元，年成長2%、月成長0.7%，為歷年同期新高。

台達電累計前7月合併營業額1,776.32億元，年成長17%。

台達電董事長海英俊日前表示，今年單季成長走勢跟往年差不多，第三季很旺，預估第四季會下來一點，「下半年比上半年好很多 」。

海英俊表示，目前來看，第三季旺、第四季還不錯，雖然怕有重複下單，或有什麼經濟情況變化，不過整個看起來能見度是很清楚，「第三季會比第二季好」。

下半年包含資料中心、工業自動化（IA）等均有一定成長動能，尤其「IA成長不錯，都是高雙位數成長」。他也透露，先前跟客戶議價，漲價部分八月、九月會開始反映出來。

對於下半年法人詢問，毛利率是否可達到30%？海英俊表示，這是有可能的，零組件缺料最壞的時間已經過了，且因為台達居業界領先位置，在購料、買料上會有較優先的順序，在缺料問題相對平緩下，下半年毛利率可望回升。

對於2022年看法，海英俊也說，在業務範圍之內，該拿的訂單、該做的研發，需要投資的設備還是會去做，有時候GDP很好，不一定代表生意就好，但GDP不好，也不代表生意就不好，因此對於明年尚未有太明確的想法。

台達電 海英俊 毛利率

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