朋億7月營收5.72億元 月減6.4%、年大增132.5%

半導體暨面板製程供應系統廠朋億（6613）於今（9）日公布今年7月合併營收5.72億元，月減6.4%，年大增132.5％，也是歷年同期次高。累計今年前七個月合併營收30.06億元，年增29.2％。

朋億表示，受惠於接單、訂單出貨動能強勁，全球半導體產業隨著遠距辦公/教學、自動化、雲端連網需求推升整體市場高漲，加劇半導體相關供應鏈產能供需持續緊張，台灣與中國半導體產業客戶加速成熟製程擴建需求，挹注朋億旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備拉貨力道及工程進度，加上銳澤氣體供應設備與工程服務良好貢獻，創造朋億7月、累計前七個月營收表現，均為歷年同期次高。

朋億指出，積極搶攻兩岸地區半導體、記憶體產業擴建訂單商機，發揮垂直水平整合技術服務能力、以及深化綠能環保、水資源工程與精進高科技製程設備專業研發技術能力，提升市場競爭力並創造整體營運規模放大效益漸顯。

隨著中國政府十四五規劃預計將投入人民幣10兆元發展第三代半導體技術，近期亦陸續接獲第三代半導體產業客戶濕製程設備訂單需求，進一步推升截至7月整體接單表現，較去年同期呈雙位數成長。其中以兩岸半導體產業主要客戶擴建訂單需求居多，凸顯朋億整體營運在全球半導體產業加大資本支出投入趨勢不變下，持續創造良好成長動能。

展望本季，朋億持審慎樂觀看法。觀察目前主要客戶擴建規畫為滿足迎接產業旺季訂單需求，有望逐步加大朋億旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備拉貨力道與工期施作進度，讓整體產能稼動率保持在水準之上。並續採銷售區域分散策略，深化氣體供應設備與工程施作的銳澤資源整合，在業務接單、專案工程人員培訓等多元面向逐步展現良好效益，以期帶動未來營運更上層樓。