疫情延燒、揚州封城 永豐餘揚州廠、永道射頻停工

永豐餘（1907）今（9）日公告旗下子公司永豐餘造紙（揚州）、永道射頻因揚州地區實施封城措施，因此，今日起配合揚州市政府防疫要求暫停生產。永豐餘表示，將密切配合當地政府措施，以保障員工健康安全為優先。公司也將彈性調整調度，對財務業務不致造成重大影響。

大陸新一波新冠疫情延燒，其中，揚州市累計報告本土確診病例突破300例，進入封城狀態。永豐餘的揚州造紙廠與持股86.5%的永道射頻因揚州地區實施封城措施而停工。

永豐餘表示，全廠已嚴格施行防疫措施，進出人員均須有健康綠碼、行程碼、最近一次核酸檢測證明及量測體溫，並每天執行全廠消毒作業。

永豐餘揚州廠區涵蓋工業用紙、家庭用紙及生物製漿廠三大部份，年產能破百萬，工業用紙部分有3部紙機，家庭用紙則設有4部紙機，並加上年產逾6.6萬噸的生物製漿廠。是永豐餘在大陸的主要生產基地。

永道射頻2004年於江蘇省揚州市設立、2007年在中國揚州正式營運生產，目前年產能達30億枚，是全球第一大的RFID ODM製造商。主要營業項目為無線射頻標籤（RFID）及相關智能系統的軟硬體設計、研發、製造及售後服務，應用於新零售、交通及票卡管理、物流管理領域。