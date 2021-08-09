零組件缺貨影響 華碩7月營收年增1.2%
PC品牌大廠華碩（2357）今（9）日公布7月集團營收為376億元，年增1.2%，華碩將於8月11日下午舉辦線上法人說明會，說明第2季營運成果。
華碩2021年7月集團營收為376億，年增1.2%，7月品牌營收為344億，年減0.7%。
華碩指出，市場需求面強勁，部分零件缺料致7月份供貨出現瓶頸。
華碩將於8月11日下午舉辦線上法人說明會，說明第2季營運結果及第3季營運展望。
針對下半年營運，華碩共同執行長許先越先前表示，從業務掌握的訂單來看，到第3季為止需求都很強勁，料件掌握度也較佳，對第4季出貨還是相當有信心，雖然有零組件短缺問題，通路庫存已慢慢回補，今年整體營運來看還是非常好，相信今年表現將優於去年。
許先越強調，2022年在商用市場換機潮、Windows 11作業系統上市等四大因素加持下，華碩不看淡PC需求，更設定積極成長目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言