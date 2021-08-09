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零組件缺貨影響 華碩7月營收年增1.2%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）今（9）日公布7月集團營收為376億元，年增1.2%，華碩將於8月11日下午舉辦線上法人說明會，說明第2季營運成果。

華碩2021年7月集團營收為376億，年增1.2%，7月品牌營收為344億，年減0.7%。

華碩指出，市場需求面強勁，部分零件缺料致7月份供貨出現瓶頸。

華碩將於8月11日下午舉辦線上法人說明會，說明第2季營運結果及第3季營運展望。

針對下半年營運，華碩共同執行長許先越先前表示，從業務掌握的訂單來看，到第3季為止需求都很強勁，料件掌握度也較佳，對第4季出貨還是相當有信心，雖然有零組件短缺問題，通路庫存已慢慢回補，今年整體營運來看還是非常好，相信今年表現將優於去年。

許先越強調，2022年在商用市場換機潮、Windows 11作業系統上市等四大因素加持下，華碩不看淡PC需求，更設定積極成長目標。

華碩 營收

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