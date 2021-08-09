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崇越科技7月營收創單月歷史次高 半導體材料出貨旺

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

崇越科技（5434）公布7月份合併營收36.1億元，較上月增加1.3億，與去年同期相比增加22.2%；累計營收達235.3億元，年增11.4%，創單月歷史次高紀錄。

崇越科技指出，受惠於半導體景氣續揚，帶動光阻液、石英等材料出貨暢旺，七月份表現亮眼，持續今年成長力道。

環保工程方面按完工比例認列，兩岸工程業績較上月顯著成長。此外，崇越科技轉投資台螢實業，協助客戶將氫氟酸廢水處理後所衍生的氟化鈣污泥製成人工螢石，提供鋼鐵產業作為助熔劑使用，符合循環經濟目標。

崇越科技除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

半導體 環保

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