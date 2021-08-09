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夏普控告OPPO手機專利侵權 遭法院駁回訴訟請求
去年夏普狀告OPPO，指控OPPO智慧型手機中通訊技術的有專利侵權，近期法院做出判決，判定OPPO在台灣銷售的智慧型手機不侵權，駁回所有訴訟請求，並要求夏普承擔所有訴訟費用。
夏普自2020年1月30日起，接連在日本、台灣等地，對OPPO提出專利訴訟，指稱一項 LTE 無線通訊技術涉及侵權。此次台灣智慧財產及商業法院做出最新判決（109年民專訴字第52號），駁回了夏普的全部訴訟請求，認定OPPO LTE無線通訊技術並無侵權。
OPPO與夏普在台灣的專利訴訟中取得勝利，OPPO表示，在應對夏普全球專利訴訟挑戰中，展現了OPPO智慧財產權的訴訟實力與尊重智慧財產權的決心。
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