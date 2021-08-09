台灣大與之初創投參與「越南亞馬遜」TIKI E輪融資

台灣大（3045）與戰略聯盟的之初創投（AppWorks）宣布，共同參與越南最大本土電子商務集團TIKI的E輪融資，雙方已完成簽約。看好投資案將發揮綜效，協助台灣大與momo在大東南亞 (東協+台灣) 市場站穩腳步，發掘更多成長機會。

台灣大指出，TIKI擁有完整的B2C倉儲物流體系，在胡志明市與河內兩大城市尤其具有強大優勢，受惠於越南經濟與電子商務市場的強勁增長，再加上卓越物流與客戶服務推升客戶忠誠度，以及業務範圍持續擴張，預期TIKI將更進一步成長。

台灣大哥大總經理林之晨表示，與TIKI的策略合作，是台灣大在越南的第一筆投資，確保在越南乃至於大東南亞市場戰略地位的重要且具有意義的第一步，符合集團策略發展方向，將可協助台灣大與集團的momo發掘潛在合作夥伴，進入越南與東南亞市場，打造全新的成長引擎，尋求台灣以外新的增長機會，朝向轉型為大東南區域科技網路公司的目標邁進。

TIKI是越南大型的本土電商，有「越南亞馬遜」之稱，最早是以賣書起家，現在已經逐漸發展成全面性的電商平台。TIKI的主力是B2C商業模式，以提供正品保證等優質服務享有盛名，並已布建完整強大的物流基礎設施，在越南網購平台中，客戶對TIKI的信賴度、快速發貨、客戶服務等項目的滿意度，皆居於領先地位。