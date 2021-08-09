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挖礦潮降溫買氣凍 十銓7月營收5.19億元 月減27.7%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日公布7月營收5.19億元，月減27.7%、年減89.1%，顯見中共關閉大陸主要比特幣礦場，讓買氣急凍。十銓累計前七月合併營收達43.87億元，微增0.6%。

十銓表示，經歷上半年全球市場對記憶體、存儲產品的需求潮，促使合約價與現貨價不斷被推升，即便5月過後，挖礦市場受到政策影響熱度趨緩，致使消費市場需求受到二手拋售潮影響，連帶使618及 Prime Day等電商零售跟著降溫。

不過十銓仍看好後市，預期市場短期進入調節，有助於後續供需的平衡和穩定。

十銓強調，公司推出的全系列新品將於9月線上發表，備戰下半年產業旺季，持續看好5G、IoT、車用市場復甦商機，可望帶動下半年營運成長。

依據研調機構TrendForce報導指出， DRAM可望一整年供不應求；加上三大原廠和國內DRAM大廠相繼放出擴產計畫為填補龐大產能缺口，樂觀看待記憶體後市，十銓亦看好邊緣運算帶動伺服器需求，原受疫情影響的伺服器與雲端資料中心客戶備貨動能已轉為積極，加上目前疫情環境下，所帶動的遠距辦公、宅經濟線上購物等需求，都將使得雲端資料中心建置需求增溫。

隨下半年英特爾和超微兩大PC平台陸續上市，2022年DDR5 DRAM議題逐漸浮上檯面，十銓日前領先業界推出DDR5 UDIMM及SODIMM工業級寬溫記憶體，積極投入DDR5 DRAM模組研發，全面搶攻高效應用，以滿足邊緣運算、伺服器、嵌入式系統以及工業電腦等產業領域高效運算嚴格需求，有助貢獻集團整體營運向上 。

十銓 記憶體 DRAM

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