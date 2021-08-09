世界先進7月營收突破36億元 改寫歷史新高

晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布7月營收，一舉突破36億元，改寫單月歷史新高。

世界先進公布7月營收達到36.77億元，比上月成長近2.9%，也比去年同期拉升35.7%；累計今年前七個月營收逾230億元，年增率22.5%。

世界先進已於上周舉行線上法說會，董事長方略指出，因客戶在本季對公司的晶圓代工需求仍然持續成長，預估第3季已新台幣兌美元匯率27.7：1計算，單季營收約115到119 億元間，營業毛利率44%到46%，營業利益率32.5%到34.5%。

從財測來看，世界先進第3季營收將季成長13.3%至17.2%，毛利率更會比上季的40.89%拉升3.11至5.11個百分點。由於毛利率拉升幅度顯著，法人預估，第3季獲利表現成長幅度可望超越營收。

世界先進第2季受惠於產能利用率滿水位，加上調漲代工費用、優化產品組合，毛利率突破四成，單季稅後純益超過26億元，季增17.5%，創單季新高，每股純益1.59元。

世界先進上半年營收為193.35億元，年增20.3%，毛利率39.57%，年成長7.47個百分點，稅後純益48.15億元，年增62.8%，每股純益2.94元。