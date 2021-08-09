快訊

新北開放暑期校園活動！ 侯友宜宣布高中以下解封指引

獨／台中國泰世華銀行傳搶案 歹徒持美工刀犯案被逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界先進7月營收突破36億元 改寫歷史新高

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布7月營收，一舉突破36億元，改寫單月歷史新高。

世界先進公布7月營收達到36.77億元，比上月成長近2.9%，也比去年同期拉升35.7%；累計今年前七個月營收逾230億元，年增率22.5%。

世界先進已於上周舉行線上法說會，董事長方略指出，因客戶在本季對公司的晶圓代工需求仍然持續成長，預估第3季已新台幣兌美元匯率27.7：1計算，單季營收約115到119 億元間，營業毛利率44%到46%，營業利益率32.5%到34.5%。

從財測來看，世界先進第3季營收將季成長13.3%至17.2%，毛利率更會比上季的40.89%拉升3.11至5.11個百分點。由於毛利率拉升幅度顯著，法人預估，第3季獲利表現成長幅度可望超越營收。

世界先進第2季受惠於產能利用率滿水位，加上調漲代工費用、優化產品組合，毛利率突破四成，單季稅後純益超過26億元，季增17.5%，創單季新高，每股純益1.59元。

世界先進上半年營收為193.35億元，年增20.3%，毛利率39.57%，年成長7.47個百分點，稅後純益48.15億元，年增62.8%，每股純益2.94元。

營收 世界先進

延伸閱讀

友達7月合併營收333億 月減1.7%、年增45.6%

瑞儀7月營收45.19億元 月減2.4%

面板領軍 台股盤中漲逾70點攻破月線17600點

世界Q3營收、獲利 攻頂

相關新聞

越南疫情爆表！確診數創高 台科技廠仍照計畫投資

越南昨（8）日通報新增9684例COVID-19本土病例，創新高紀錄，越南疫情升溫，不過台廠越南投資、工廠運作均照計畫進...

雲端需求強勁帶動 估Q3全球伺服器出貨季增13.3%

根據DIGITIMES Research分析師龔明德調查研究，今年第2季受IC、零組件短缺影響，全球伺服器出貨量季增幅度...

夏普控告OPPO手機專利侵權 遭法院駁回訴訟請求

去年夏普狀告OPPO，指控OPPO智慧型手機中通訊技術的有專利侵權，近期法院做出判決，判定OPPO在台灣銷售的智慧型手機...

仁寶7月合併營收為 1,079.88 億元 站上千億元大關

仁寶（2324）今（9）日公佈2021 年7月合併營收為 1,079.88 億元，再度站上千億元大關，月增 18.1%，...

凌巨7月營收8.92億元 月增1.6%

凌巨（8105）今（9）日公告今年7月合併營收8.92億元，月增1.6%，年大增61.5%。累計今年前七個月合併營收57...

高單價產品出貨高 廣達7月營收947.57億元 月增4.8%

廣達（2382）今（9）日公布2021年7月營收為947.57億元，月增4.8%，年減13%，今年前七個月營收為6,23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。