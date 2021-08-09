全球挖礦熱潮降溫 十銓科技7月營收5.19億元呈現雙降

記憶體模組廠十銓科技（4967）公布7月營收5.19億元，虛擬貨幣市場降溫下，該公司單月營收較上月及去年同期均呈現下滑，不過，十銓表示，這是屬於短期調節，仍看好下半年5G、IoT及車用市場帶動營運成長。

十銓7月營收5.19億元，較上月下滑27.76%，也較去年同期下滑14.66%，十銓累計今年前7個月合併營收達43.87億元，則是較去年同期微幅成長0.61%。

該公司表示，經歷上半年全球市場對記憶體、存儲產品的需求潮，促使合約價與現貨價不斷被推升，即便5月過後，挖礦市場受到政策影響熱度趨緩，致使消費市場需求受到二手拋售潮影響，連帶使得618及 Prime Day等電商零售跟著降溫，市場進入短期調節，但有助於後續供需的平衡和穩定。

對於後市營運，十銓也表示，該公司全系列新品將於9月線上發表，備戰下半年產業旺季，持續看好5G、IoT、車用市場復甦商機，可望帶動下半年營運成長。

此外，該公司引用研調機構TrendForce報告指出， DRAM可望一整年供不應求；加上三大原廠和國內DRAM大廠相繼放出擴產計畫為填補龐大產能缺口，樂觀看待記憶體後市，十銓亦看好邊緣運算帶動伺服器需求，原受疫情影響的伺服器與雲端資料中心客戶備貨動能已轉為積極，加上目前疫情環境下，所帶動的遠距辦公、宅經濟線上購物等需求，都將使得雲端資料中心建置需求增溫。

隨下半年Intel和AMD兩大PC平台陸續上市，2022年DDR5議題逐漸浮上檯面，十銓日前領先業界推出DDR5 UDIMM及SODIMM工業級寬溫記憶體，積極投入DDR5研發，全面搶攻高效應用，以滿足邊緣運算、伺服器、嵌入式系統以及工業電腦等產業領域高效運算嚴格需求，有助貢獻集團整體營運向上 。