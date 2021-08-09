大陸整頓車用晶片通路炒貨潮 業界看有助市場恢復秩序

中國大陸車用晶片供應鏈歷經通路與代理商先前上半年的大舉囤貨與炒貨潮，近期當地監管機構展開整頓，業界則看待，相關政策有助當地市場結構逐步恢復正常，減少通路或代理商亂喊價的情況，進而反應市場真實需求。

在中國大陸監管機構介入之前，據當地訊息，全球車用半導體大廠NXP（恩智浦）已主動調查大陸當地ZLG等代理商。

另外聞泰科技收購的Nexperia（安世半導體）在近期也對ZLG、中電器材等代理商提起訴訟，其中向中電（1611）索賠5000萬美元。另對ZLG提告是在今年6月21日，指責其違反雙2018年7月簽署的分銷商協議及雙方從2018年1月到2020年12月31日達成的多項協議並索賠3700萬美元。

由於訟訴促使相關大廠在大陸地區的通路商與經銷商、夥伴名單在下半年進一步調整，安世官網經銷名單已移除中電器材。