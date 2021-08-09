越南疫情爆表！確診數創高 台科技廠仍照計畫投資

越南昨（8）日通報新增9684例COVID-19本土病例，創新高紀錄，越南疫情升溫，不過台廠越南投資、工廠運作均照計畫進行，如和碩（4938）、緯創（3231）、達方（8163）等。

在變種病毒肆虐下，越南新一波疫情只花3個多月就有超過20萬人染疫，當前僅約8%的疫苗覆蓋率讓疫情前景更為不確定。

對於越南投資，達方（8163）董事長蘇開建表示，在越南廠區部分，達方目前在北越及南越各有一個廠區，其中，北越廠以生產鍵盤為主，南越廠則是腳踏車組裝，近來越南新冠肺炎疫情大爆發，達方客戶持續加碼訂單，未受疫情太多影響。達方今年上半年資本支出約4.6億元，預估下半年再投資10億元。

緯創（3231）上週也公告，緯創董事會也通過將增資100%持股越南子公司約4,500萬美元，並通過在不超過1.03 億美元以租地委建方式興建廠房。

蘋果組裝大廠和碩總經理暨執行長廖賜政上周也表示，集團在印尼、印度、歐洲、美國以及越南等地的員工，都已經完整接種疫苗， 雖然疫情導致供應鏈緊張，但「我們都會跟客戶一起努力克服所有問題」。

廖賜政表示，和碩在越南據點是在海防市，跟現在越南疫情較為嚴峻的河內、胡志明市不同，因此和碩越南廠「運作照常」。廖賜政表示，越南廠工程仍照常進行，現在進度才剛始，還在建廠階段。

和碩近年因應美中貿易戰，陸續在印尼、越南、印度等地設廠，此外，為了拿下更多特斯拉訂單，也規劃將在北美德州設廠，和碩預計印度、越南、北美新廠將於明年展開大量生產。