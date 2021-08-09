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閎康7月營收創今年新高 上半年EPS 4.21元

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

半導體檢測分析廠商閎康（3587）公佈7月營收新台幣2.96億元，較去年同期成長11.18%，月增5.10%，創下今年新高、歷史次高。

另外閎康日前已公布第2季財報亦同步亮眼，營收為新台幣8.1億元，毛利率38.23%，稅後淨利新台幣1.51億元，較去年同期成長一倍以上，單季獲利創下歷史新高，EPS 2.46元，累積上半年營收為新台幣15.42億元，稅後淨利新台幣2.60億元，EPS 4.21元。

閎康提到，以目前閎康整體布局與發展來看，下半年獲利可望持續上半年的成長動能。

閎康表示，第二季獲利創新高，主因產品組合優化，材料分析（MA）與故障分析（FA）等高毛利之業務佔比提升，可靠度分析（RA）則因客戶組成調整，捨棄低毛利率訂單並積極開發新客戶，因而RA整體毛利率亦有顯著提升。展望下半年，其中大客戶製程不斷精進，在電晶體結構轉變的過程中需進行大量MA及飛行式二次離子質譜儀（TOF-SIMS）分析，因此MA為下半年主要成長動能，另外來自車用電子，自駕車、燃料電池等科技產品之應用，亦看到強勁訂單需求。

新台幣 毛利率 營收

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