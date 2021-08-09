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雲端需求強勁帶動 估Q3全球伺服器出貨季增13.3%

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

根據DIGITIMES Research分析師龔明德調查研究，今年第2季受IC、零組件短缺影響，全球伺服器出貨量季增幅度較原預估小，僅為9.2%；第3季預期美系、中系大型資料中心、品牌業者因應雲端服務、企業客戶AI、高速運算等需求升溫，加上開始較多採購新一代CPU機種，尤以北美四大資料中心拉貨力道強勁，雖可能受到IC短缺所擾，全球伺服器出貨量仍可望季增13.3%。

第2季因伺服器庫存去化已到一定水準，大型資料中心及品牌商恢復拉貨，又以北美四大資料中心增幅較顯著，合計拉貨量季增達1成6，廣達、緯穎、鴻海伺服器出貨量季增都達雙位數，尤以緯穎最明顯。

預期第3季伺服器需求力道強勁，在疫情影響下，在家辦公(WFH)或企業分流上班將成新常態，遠端視訊會議、影音串流及電子購物等需求持續增加，帶動雲端業者增購伺服器，加上中、美系大型資料中心、品牌客戶開始更多購置搭載英特爾(Intel)、超微(AMD)新平台伺服器，預估第3季將是今年全球伺服器出貨高峰。尤以微軟(Microsoft)因雲端服務、遠距會議軟體工具等需求，對伺服器採購量季增幅將最明顯。

展望第4季，雲端資料中心、品牌客戶拉貨將放緩，但預估第3季因IC、零組件短缺無法完全滿足客戶需求部分將遞延，缺料問題可望逐漸紓解，預期全球伺服器出貨量僅個位數季減。

以上下半年觀察，全球伺服器出貨量在雲端服務及新CPU機種等需求拉動下，下半年總出貨量將優於上半年，上下半年出貨比例約為45:55，全年出貨量可望突破1,700萬台，成長5.1%。

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