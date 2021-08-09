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欣興7月營收強勁 外資估Q3營收將優於預期

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
欣興董事長曾子章（本報系資料庫）
欣興董事長曾子章（本報系資料庫）

PCB暨IC載板大廠欣興（3037）7月營收突破91億元，再創單月歷史新高，外資今（9）日也出具報告指出，看好欣興第三季度營收有可能超過市場預期。

受惠載板產能開出，欣興今年7月營收年增19.4%，月增12%。

外資指出，欣興月收入強勁，原因來自楊梅廠有新產能小幅投產，加上主要用於高階CPU、GPU項目的山鶯廠貢獻，以及HDI、BT載板進入旺季，需求持續上升下，因此看好欣興8月營收還會持續成長，月營收持續繳出90億元以上的高檔表現。

外資也指出，隨著ABF產能的增加以及來自HDI、BT載板的需求在未來幾個月內會顯著增加下，看好欣興第三季度營收有可能會超過市場預期。

欣興早盤股價小漲，漲幅為0.34％，股價來到每股146.50元。

欣興 營收 外資

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