亞翔股東會 通過配發1元現金股利

無塵室與機電工程大廠亞翔（6139）今（9）日舉行股東常會，承認配發1元現金股利的盈餘分配案；同時改選八席董事（五席董事、三席獨立董事）。

亞翔董事長姚祖驤表示，亞翔與榮工的專業互補、資源共享的合作綜效已展現，展望今年隨著智慧化的發展趨勢，與全球供應鏈重新布局的轉機下，可望取得更多的建築、機電與設備的新建工程專，及後續運轉維護保養工程的訂單可期。

通吃兩岸半導體、面板及生技廠的機電及無塵室工程案的亞翔，繼今年首季由旗下榮工工程與三星物產共組的團隊拿下桃機第三航廈土建工程，由於該案預算高達 445 億元，推升亞翔已簽約未完工的在手訂單金額創下歷史新高，確立今年營運升溫走勢。

晶圓代工廠聯電（2303）日前公告，已向無塵室與機電工程大廠亞翔取得廠務設備共61.51億元。尚未公告今年7月營收的亞翔，上半年合併營收101.26億元，年大增62.2%，交出近三年同期新高。其中，6月合併營收24.35億元，寫近29個月新高；第2季合併營收59.91億，亦是三年來單季新高。