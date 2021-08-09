閎康第2季每股純益2.46元 創單季新高

半導體檢測大廠閎康（3587）公布7月營收2.96億元，月增5.10%，創下今年新高、歷史次高的好成績，年增率也達11.2%。

閎康同時公布第2季財報，第2季合併營收為8.1億元，毛利率38.2%，稅後純益 1.51億元，每股純益 2.46元，年增逾一倍，單季獲利創下歷史新高。累計上半年合併營收為15.42億元，稅後純益2.60億元，每股純益4.21元。公司看好下半年獲利仍可優於上半年。

閎康表示，第2季獲利創新高，主因產品組合優化，材料分析（MA）與故障分析（FA）等高毛利之業務占比提升，可靠度分析（RA）則因客戶組成調整，捨棄低毛利率訂單並積極開發新客戶，因而RA整體毛利率也有顯著提升。

展望下半年，閎康表示，因大客戶製程不斷精進，在電晶體結構轉變的過程中，需進行大量MA及飛行式二次離子質譜儀（TOF-SIMS）分析，因此MA為下半年主要成長動能；來自車用電子，自駕車、燃料電池等科技產品之應用，也看到強勁訂單需求。

隨著上半年訂購的設備陸續到位，閎康預期下半年MA產能將持續開出，由於FA、MA訂單續強，整體業績有望較上半年雙位數成長。

其中來自先進製程之訂單大幅增加，主因當半導體製程線寬逐漸縮小時，現行使用的鰭式場效電晶體（FinFET）漏電的狀況漸趨嚴重，下一世代的「環繞式閘極結構」（Gate-All-Around，GAA），相較於FinFET僅將金屬閘極包覆了三面，GAA將金屬閘極全面性包覆，對於電路的控制及穩定性顯著提升。