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英濟上半年稅後淨利4,007萬元 創近十年新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

高精密零件製造商英濟（3294）公布財報，累計上半年營收25.3億元為近六年最佳成績，稅後淨利4,007.4萬元，創下近十年新高，上半年每股純益為0.3元。

展望下半年，因歐、美等消費主力市場疫情趨緩且疫苗施打率逐漸提升而解封有望，使去年疫情爆發至今受「宅經濟」拉抬之娛樂消費性電子市場轉趨保守，客戶拉貨也略為觀望。雖年對年大幅成長趨緩，但受惠滑鼠、耳機與視訊設備等電腦3C周邊商品基本需求仍在，整體表現仍呈溫和穩定且為近年相對高檔之成績。

英濟集團執行長徐文麟表示，雖疫情影響仍不可輕忽，但5G、儲能、智慧車用、居家健康防護等高端需求仍前景可期。集團內已陸續與客戶偕同展開多項創新技術與產品前端開發，並積極導入數位技術改善生產製程，於危機時持續強化技術基底以承接創新產業成長浪潮。

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