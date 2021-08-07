7月營收創高股93家 挑戰去年同期123家

截至7日，7月營收創高家數已達93家，上市櫃公司將在10日全數公布營收，預期將挑戰去年同期123家；展望後市，法人指出，逢營收公布高峰期，市場將就個股財報表現調整個股評價，投資人可趁時汰弱留強，鎖營收佳且基期低的個股布局，以提高投資勝率。

經濟市況持續復甦，台近月出口值居高不下，7月營收動能維持高檔表現，聯電、南亞、聯詠、瑞昱、南電、欣興等產業指標股7月營收創高，牽動市場目光，也吸引資金鎖定布局。

台股7月營收創高家數累積至93家，逼近去年同期123家，有機會超越去年同期表現。7月營收創高股中，電子股占69檔，以半導體34檔最多；非電股中，航運、鋼鐵、塑化、電機機械各有5、4、3、2檔。

以個股月營收表現來看，目前計有20檔連二月創高，十檔連三月創高，三檔連四月創高，18檔連五月創高，兩檔今年以來月月創高。

兩檔月月創高股為驅動IC廠聯詠、生技公司長聖。聯詠對驅動晶片的需求樂觀，NB、手機、電動車等關鍵應用都持續增加晶片的需求，目前面板廠庫存水位健康，動能續航到明年無虞，而長聖在細胞委託製造（特管辦法）領域擁有核准項目、核准件數等優勢，下半年營運可望優於上半年。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，財報優且股價處低位置，或漲幅低乖離的個股，是未來選股最大重點方向，如果是中小型股則更有機會為法人青睞布局，可持續留意。