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文曄Q3業績 估計將再創新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路大廠文曄（3036）於6日舉行法說會，公布第2季獲利創單季新高，每股純益為2.54元。該公司預期，第3季業績將季增逾一成，再登歷史高峰。

文曄第2季合併營收為1,020.96億元，季增5％、年增37％，稅後淨利為20.01億元，季增33％、年增約154%，每股純益為2.54元，首度單季獲利超過20億元，及每股純益超過2元。

文曄累計上半年合併營收為1,997.42億元，年增31％，獲利為35.11億元，年增1.5倍，每股純益為4.45元。

展望第3季，文曄預估單季營收將介於1,160億至1,220億元之間，等於將季增13.6％至19.4％，可望超越去年第4季的1,090.90億元歷史高點。

文曄 營收

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